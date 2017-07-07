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Altının gramı güne nasıl başladı?

Güne yükselişle başlayan gram altın, 143 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını da 955 liradan satılıyor.

07 Temmuz 2017 Cuma 10:57
Altının gramı güne nasıl başladı?

Dün, yükseliş eğilimindeki dolar/TL'ye paralel 143,4 lira seviyelerini  test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 142,6  liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün Asya piyasalarındaki fiyatlamalara göre 142  lirayı görse de bu seviyelerden yükselişe geçti ve saat 10.20 itibarıyla dünkü  kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 143 lira seviyelerinde dengelendi.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını da 955 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1.221,5  dolardan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 10:57
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