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Altının gramı 145 lira bandında seyrediyor!

Altının gramı 145 lira bandında seyrediyor. Peki Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadar? Yatırımcısının gözbebeği haline gelen çeyrek altın 236 lira bandında alıcı buluyor. İşte piyasalara dair merak edilen güncel durum...

17 Ağustos 2017 Perşembe 09:24
Altının gramı 145 lira bandında seyrediyor!

Dün, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri değiştirmemesinin ardından dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında düşüşe geçti. Buna paralel altının onsu dün yüzde 0,87 değer kazanarak günü 1.261 dolardan tamamlaması sonrasında bugün de 1.265 dolarla 15 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine kadar çıktı. Altının onsu saat 13.34 itibarıyla 1.2623 dolardan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı ise ons fiyatındaki artışa karşın dolar kurundaki düşüşle 143 lira seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235 lira, Cumhuriyet altını 959 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, FED'in faiz kararı sonrasında uluslararası piyasada altın fiyatlarında sert yükselişlerin görüldüğünü kaydetti.

Fed'in 4,5 trilyon dolara yükselen bilanço büyüklüğünü "Göreceli yakın bir zamanda" küçültmeye başlayacağını duyurduğunu ve gösterge faizi değiştirmediğini hatırlatan Memiş, Fed kararından sonra dolar/TL'de sert düşüşler, altın fiyatlarında ise yükselişler yaşandığını ancak 3,5250 seviyesine gerileyen dolar/TL'nin altının gram fiyatındaki yükselişi frenlediğini bildirdi.

Memiş, bugün altının ons fiyatının 1.255-1.265 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini beklediklerini ifade ederek, altının gram fiyatında ise 142,3 liranın destek, 143,8 liranın ise destek olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:24
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