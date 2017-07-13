Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Altının gramı 140 liranın üzerinde dengelendi!

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 140,5 liradan alıcı buluyor. Dün dolar/TL'deki değer kayıplarına paralel 139,8 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı günü yüzde 1,03 azalışla 140,0 liradan tamamladı. Peki Çeyrek altın ne kadar oldu?

13 Temmuz 2017 Perşembe 12:17
Altının gramı 140 liranın üzerinde dengelendi!

Altının gram  fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 140,5 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda  Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını da 943 liradan satılıyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 140,5 lira seviyelerinden işlem görüyor. Dün dolar/TL'deki değer kayıplarına paralel 139,8 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı günü yüzde 1,03 azalışla 140,0 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 140,5 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını da  943 liradan satılıyor.

Hafta başından beri yükseliş trendinde olan altının ons fiyatı dünü yüzde 0,23 artışla 1.220,3 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,20 değer kazancıyla 1.222,7 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, "ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı  Janet Yellen'ın, dünkü sunumunda, gelecek birkaç yıl süresince kademeli faiz  artırımlarına devam edileceğini ve bilançoyu küçültmeyi planladıklarını  belirtmesine karşın, piyasalar açıklamaları güvercin olarak değerlendirdi."  ifadelerini kullandı.

Memiş, Yellen'in açıklamalarının ardından ABD 10 yıllık tahvil  faizlerinde gerileme, altının ons fiyatında ise toparlanma görüldüğüne dikkati  çekerek, dolar kurundaki düşüşün ise altının gram fiyatında 140 liranın altının  görülmesine neden olduğunu ifade etti.

Teknik açıdan altının gramında 139,2 lira seviyesinin destek, 141,2  liranın ise direnç olduğunu vurgulayan Memiş, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi  (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasalar tarafından takip  edileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 12:17
  1. Çeyrek altın
  2. gram altın
  3. altın fiyatları
  4. Cumhuriyet
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O üniversitede bomba alarmı... Binlerce öğrenci tahliye edildi
    1. O üniversitede bomba alarmı.....
    2. Polis, yaşlı ve hasta kadını elleriyle..
    3. Sıcaktan bunalan köpeğin fıskiyeyle..
    4. PKK adına para toplayan Alman..
    5. Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
    6. 15 Temmuz şehitleri için 249 keklik..
    7. FETÖ’nün yeni finans kaynağı ortaya..
    8. Toprağın altından uyuşturucu çıkardılar
    9. 200 milyar dolarlık dev satış!
    10. "1 dolara göğüslerindeki bayrağı,..
    11. ''Salatu Selam 15 Temmuz'un simgesi..
    12. 'Şehit olmak için yarışan bir ümmet..
    13. Halı sahanın ortasında ölüm
    14. "Hainlere ihanetin hesabını soracağız"
    15. Fiyatları düştükçe düştü! Neredeyse..
    16. Bakan Eroğlu'nu yakalamak isteyen..
    17. "OHAL'in sınırlarını biz belirleriz"
    18. 15 Temmuz gecesi Kara Harp Okulu'nda..
    19. Suikast timi sanıklarına 'idam..
    20. "Darbe girişimi olsa yine sokağa..
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Gözaltına alınan yönetmenin evinden bakın kim çıktı!
    Gözaltına alınan yönetmenin evinden bakın kim çıktı!