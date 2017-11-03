Altından tarihi rekor!

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 156,7 lira seviyelerinde dengelendi ancak 15.00 sularında altının gram fiyatı 158,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 258, Cumhuriyet altını 1.049 liradan satılıyor.

Dün 157 liranın üzerini görmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 155,8 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 258, Cumhuriyet altını 1.049 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise yüzde 0,10 azalışla 1.275,1 dolardan işlem görüyor.

Piyasaların bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandığını kaydeden uzmanlar, "Altının ons fiyatı 1.277 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse, yükseliş isteğini sürdürebilir. Ancak 1.270 doların altına sarkarsa düşüşler 1.250 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Altının gram fiyatında ise 154,50 liranın destek, 157 liranın direnç konumunda olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.