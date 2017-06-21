“Altındağlı kadınlar öğreniyor, üretiyor, kazanıyor”

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA - Hamamönü ziyaretçilerinin uğrak mekanı haline gelen pazarda, Altındağlı kadınlar ürünlerini satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Altındağlı kadınların mücadelesinin kendileri için yol gösterici olduğunu belirten Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Altındağlı kadınlar öğreniyor, üretiyor ve kazanıyor. Onlar istediği sürece biz kadınları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

BİRBİRİNDEN FARKLI YÜZLERCE ÜRÜNÜN SATIŞI YAPILIYOR

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinin kursiyerlerine 7 yıldır aralıksız hizmet veren El Ürünleri Pazarı’nda kadınlar, birbirinden farklı yüzlerce ürünün satışını yapıyor. Keçe çantalardan banyo liflerine, doğal taş tespihlerden bebek patiklerine, deniz kabuklarından yapılan kolyelerden yağlı boya tablolara kadar bir çok ürünün sergilendiği Pazar, Ramazan ayında da Ankaralıların en uğrak mekanı olmaya devam etti.

ÇOK BAŞARILI ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKIYOR

Altındağlı kadınların üreterek kendi ayakları üzerinde durduğunu söyleyen Tiryaki, “Altındağ’ın 25 mahallesinde bulunan Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim Kültür Merkezlerindeki kurslara katılan kadınlarımız ustalaşarak, hobilerini kazanca dönüştürdü. Emeklerini öğrendikleriyle geliştirerek o kadar başarılı ürünler ortaya çıkardılar ki Altındağlı kadınların o ürünlerini kazanca dönüştürecekleri bir mekana ihtiyaç duyuldu. 7 yıl önce Hamamönü’nde El Ürünleri Pazarı’nı açarak, merkezlerimize üye kadınların ürünlerini satacak bir alana kavuşmalarını sağladık. Pazar yeri soğuk kış günleri haricinde sürekli hizmet veriyor. Pazar yerinde satışa sunulan ürünler özellikle bahar ve yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayının uğrak mekanı olan Hamamönü’nde, Pazar yerimizi en çok ziyaret edilen mekanlar arasında yer alıyor.”

“KAZANDIKLARIMLA AİLEMİN BİRÇOK İHTİYACINI GİDERİYORUM”

Mevlana Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyelerinden Havva Altıntaş, 2 yıldır El Ürünleri Pazarı’nda satış yapıyor. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde takı, el örgüsü ve iğne oyası kurslarına katıldığını belirten Altıntaş, “Kurslara katılarak girişimcilik sertifikası da aldım. Kültür merkezinde öğrendiklerimle bebek kıyafetleri yapıyorum. El Ürünleri Pazarı’nda kazandıklarımla ailemin birçok ihtiyacını gideriyorum” diye konuştu. Karacaören Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nden Gülten Yüksel de duygularını şöyle aktardı: “3 yıldır buradayım. Hem evde çocuklarıma bakıyorum hem bu ürünleri tasarlıyorum hem de satış yapıyorum. Biraz zor oluyor tabi. Ama insan istedikten sonra her şeyi yapar. Belediye başkanımız bize rehber oldu. Umut dolu bir yol açtı. Bizler de onun açtığı bu yolda ilerliyoruz. Kendisine minnettarız.”