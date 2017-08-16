Altındağ'da eğitime destek

VOLKAN TÜRKMENOĞLU / YENİ AKİT - Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ’da okulların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra Altındağ’a yeni okullar yaptıklarını da hatırlattı.

TİRYAKİ: YENİ OKULLAR YAPIYORUZ

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, çocuklarımıza bırakacağımız en iyi mirasın eğitim olduğunu söyleyerek, Altındağ’da okulların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra Altındağ’a yeni okullar yaptıklarını da hatırlattı.

OKULLAR YENİLENİYOR

Büyük bir özenle çalışan Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 38 okulun iç ve dış cephe boyalarını gerçekleştirdi. Okulların bahçe duvarları ile okul kapıları da boyanıyor. Sıvası dökülen yerleri de onaran ekipler yaptıkları titiz çalışmayla öğretmenler ve vatandaşların beğenisini kazanıyor.

“EĞİTİME YIL BOYUNCA DESTEK VERECEĞİZ”

Altındağ’daki okullara eğitim öğretim yılı boyunca destek vermeye devam edeceklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki: “Ayrıca öğrencilerimizin de okullarını kendi evleri gibi koruyup kollaması ve temiz tutması bizim için çok önemli… Bunun için de yıl boyunca temizlik konulu seminerler veriyor ve öğrencilerimizi bilinçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.