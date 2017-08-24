Altındağ'da çocuklar yüzmeyi öğreniyor

YENİA KİT / ANKARA - Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin ilçeye kazandırdığı Karapürçek Su Parkı, çocukların akınına uğradı. Sıcaktan bunalan çocukların adresi Karapürçek Su Parkı oldu.

Sadece Altındağlı minikleri ağırlamakla kalmayan park, Ankara’nın çevre ilçelerinden gelen çocuklara da kapılarını açtı. Yüzerek sağlıklı bir hayatın kapısını aralayan çocuklara uzman eğitimciler eşlik etti, ailelerin gözü arkada kalmadı. Altındağ Belediyesi tarafından yapılan Karapürçek Su Parkı, hem keyifli vakit geçirmek hem de yüzme öğrenmek isteyen çocukların ilk tercihi… Söz konusu tesiste 1 kapalı olmak üzere tam 3 havuz yer alıyor.