Altındağ yaz okullarında engelsiz kurslar

YENİ AKİT / ANKARA - Gençlik Merkezleri’nde eğitim alan 50 engelli genç, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sanat Sokağı’nda sanatçılarla bir araya geldi. Yaz Okulları’ndaki kurslarla dezavantajlı çocuk ve gençlerin hayatlarını renklendirmeye ve sosyalleşmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, dramadan seramiğe, keçeden ebruya, ritim derslerine kadar geniş yelpazedeki kurslarla engelli gençlerin de yaz tatillerini dolu dolu geçirmesini hedeflediklerini kaydetti. Başkan Tiryaki, “İsteyen herkesin ücretsiz bir şekilde yaz okullarımızdaki kurslara katılabilmesi ve eğitim alabilmesi için özel bir hassasiyet gösteriyoruz. Engelleri aşan çocuk ve gençlerimiz ile daha güçlü oluyoruz” dedi.

EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLER

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sanat Sokağı’nda faaliyet gösteren sanatçılar ve Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde görev yapan eğitimcilerin işbirliğiyle, engelli gençlerin sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen yaz okulu programı tüm hızıyla devam ediyor. Yaşları 10 ila 20 arasında değişen 50 engelli genç, yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerle kendilerini ifade ediyorlar.

“ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN BAŞARILARI BİZLERİ GURURLANDIRIYOR”

Yaz okullarında düzenlenen eğitimlere fiziksel ve zihinsel engelli gençlerin yoğun ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Veysel Tiryaki , “Aslında hepimiz bir engelli adayıyız. Bunun bilincinde olmak ve ona göre davranmak durumundayız. Bu bilinçle Altındağlı hemşehrilerimize kaliteli hizmet vermeye çalıyoruz. Engelli vatandaşlarımız bizim hassas noktamız. Birçok alanda kendini ispatlamış, azimli ve yetenekli engelli vatandaşımızın başarısı mevcut. Onların desteğini, yeteneklerini ve hayallerini görmezden gelmemiz düşünülemez. Belediye olarak, eğitici ve renkli kurslarla onların hayata karşı bakışlarını olumlu yönde değiştirmeyi istiyoruz. Yapabileceklerini keşfetmelerini sağlıyor, destek oluyoruz. Engelli öğrencilerimiz yaz okullarımızdaki kurslarla sanatsal yeteneklerini ve sosyalleşerek kendilerini ifade etme becerilerinin geliştiriyor. Biz birlikte daha renkli ve daha güçlüyüz” diye konuştu.

“YAZ KURSLARI İYİ Kİ VAR”

Gençlik merkezlerindeki yaz okuluna katılan ortopedik engelli Yaşar Rahmi Bilici, “Ben Altındağ Belediyesi’nin yaz okulu kapsamında drama dersleri alıyorum. Derslerde hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçirdiğim için kendimi daha mutlu hissediyorum. Yaz tatilinde evde oturmak yerine eğitim aldığım aktivitelerde arkadaş edinmek çok daha cazip. ‘İyi ki bu yaz kursları var’ diyorum. Bizlere bu imkânı sağladığı için Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.