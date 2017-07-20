Altındağ “Altın Kalpli” şehit ve gazilerini andı

VOLKAN TÜRKMENOĞLU / YENİ AKİT - Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Bu memleketin mayası imanla yoğrulmuştur. Kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Altındağ Belediyesi ve Ak Parti İlçe Başkanlığı, 15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı için kendini siper eden kahramanlarını anmak, yakınlarının da yanında olduğunu bir kez daha göstermek için, Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde tören düzenledi. Törene Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin yanı sıra, AK Parti Ankara Milletvekili ve Başbakan Eski Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, ‘o gece’ canını hiçe sayarak darbeye karşı duran Altındağlı vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı. Konukların duygulu anlar yaşayarak gezdikleri fotoğraf sergisi ile başlayan törende, şehitler için Kuran Tilaveti yapıldı, salalar okundu.

YALÇIN AKDOĞAN: “KAHRAMANLIK, HAİNLİKTEN DE BÜYÜKTÜ”

Altındağlı gazileri ve şehitleri konu alan bir filmin de gösterildiği törende konuşan AK Parti Ankara Milletvekili ve Başbakan Eski Yardımcısı Yalçın Akdoğan “Karanlık bir gece yaşadık. O gece ihanet büyüktü. O gece alçaklık hainlik büyüktü. Ama o gece, kahramanlık daha büyüktü. Milletimizin yazdığı destan çok büyüktü” dedi.

VEYSEL TİRYAKİ: “SÖYLENECEKLERİ MİLLET SÖYLEDİ”



Alkışlar arasında kürsüye davet edilen Başkan Veysel Tiryaki, ‘Sözün bittiği yerde olduklarını, söylenecek sözlerin aslında 1 yıl önce Türk milleti tarafından söylendiğini’ belirterek konuşmasına başladı. Mithat Cemal Kuntay’ın, ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ dizeleriyle Altındağlılara seslenen Tiryaki, “Vatan, bir zalimin kılıcı ile bir hainin silahıyla çizilen bir kara parçası değildir. Bir toprak parçasının vatan olması için, şairin dediği gibi ölmek lazım” dedi. Bakara Suresi’nde, ‘Vatan toprağı için canını verene, ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler’ dendiğini vurgulayan Başkan Tiryaki, ““Bizim için tarih boyunca, Anadolu coğrafyasının vatan olması için verilen bütün canlar kutsaldır. Ancak, 15 Temmuz’un, insanın zoruna giden, ağlatan bir farkı vardır; o da, içimizde yetişen, büyüyen insanların yaptığı hainliktir. 15 Temmuz unutulmamalıdır, unutturulmamalıdır. 50 yıl sonra doğan çocuklara da 15 Temmuz’u çok iyi anlatmalıyız” diye konuştu.

ŞEHİT OĞLU, O GECEYİ ANLATTI



Törende, Altındağlı Şehit Celalettin İbiş’in oğlu Çağrı İbiş de kürsüde yerini alarak, “O geceyi” anlattı. 15 Temmuz günü şehir dışında olduğunu ve babasıyla 15 Temmuz gecesi saat 02:30’da konuştuğunu kaydeden İbiş, babasının şehit düştüğü anları anlatırken, konuklar gözyaşlarını tutamadı. Konuşması zaman zaman alkışlarla kesilen İbiş, o gece yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: “Babamla konuşurken, Meclis’in oradaydı ve arkadan ‘Allah Allah’ sesleri geliyordu. Bomba düştü yanlarına, sesi duydum, elim ayağım boşaldı. 5 dakika boyunca aradım, ulaşamadım. Daha sonra o beni aradı. ’Oğlum. Yanımıza bomba düştü ama korkma bir şey olmadı’ dedi. ‘Baba, ne olur geri dön’ dedim, “Olmaz, bu saatten sonra geri dönüş yok” yanıtını verdi. Bir daha ulaşamadım kendisine. En son hastanede hemşireyle konuştum, bana sadece durumunun ağır olduğunu söyledi. Yozgat’daydım. Ankara’ya dönmem lazımdı. Araba bulamıyorum o saatte. Koşmaya başladım. Dursunlar diye yolda arabaların üzerine sıçrıyordum, kimse durmuyordu. Şansıma, polisin ceza kesmek için durdurduğu bir otobüs çıktı da ancak o şekilde gelebildim. Saat 06:00 gibi Ankara’ya geldiğimde, Kızılay Meydanı’nda hala çatışmalar sürüyordu. 2 helikopter başımızın üstünde uçuyordu. Sokağa girmemle çıkmam bir oldu. Polisler beni ‘Geri git’ diye uyardı, çünkü halen çatışıyorlardı. Babamın naaşının bulunduğu hastaneye ulaştığımda dünyam yıkıldı. Bizi ayakta tutan, babamın şehit olmasıydı. Bize güç veren de o.”

ENGELLİ ÇOCUĞU İLE DİRENEN GAZİ ANNE



Törene katılan gaziler de o geceye ait anılarını paylaştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün önünde yaralılara yardım ederken sırtından vurularak “Gazi” olan Kezban Öksüz(44), gece sokağa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine, eşi ve yüzde 90 engelli çocuğu ile birlikte çıktıklarını anlattı. O akşam gökyüzünde ilk uçakları gördüğü anda eşine “Bunlar hayra alamet değil” dediğini anlatan Öksüz, “Cumhurbaşkanımız, ‘Sokaklara çağrı’ yaptığında, “Evde dursak ne değişecek. Öleceksek sokakta ölelim’ diyerek Ankara Emniyet Müdürlüğü önüne gittiklerini söyledi. Öksüz, yaşadıklarını şöyle anlattı:“Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün önünde koşuşturma içinde vurulanlara yardım ediyor, kenara çekiyorduk. O sırada kalleşler beni de vurdular. Sırtımdan giren kurşun göğsümden çıktı. Allah’ın verdiği güçle hayata tutundum. 4 gün hastanede kalmışım. Aklımdaki tek düşünce, ‘Vatan kurtuldu mu?’ oldu. Engelli çocuğumun 15 Temmuz sonrası psikolojisi daha da bozuldu. Kızım havada gördüğü her uçağın, bizi vurmasından korkuyor. O geceki kardeşliğimiz, birliğimiz anlatılacak gibi değil. Bir karınca kadar minik bir desteğim olduysa vatanımıza, kendimle gurur duyarım. Vatanım için her şeye değer. Allah bayrağımızı indirmesin, ezanımızı dindirmesin, şehitlerimize rahmet eylesin.”