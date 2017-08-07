Altında tarihi rekor!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerinden alınan bilgilere göre, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nın kurulduğu 1995 yılından bu yana aylık bazda en yüksek ithalat rakamına temmuzda ulaşıldı.

Geçen ay yapılan altın ithalatı, 62,8 ton ile aylık bazda tarihi rekorunu kırdı.

Yılın 7 ayında ulaşılan rakam ise 2004, 2005 ve 2013 hariç tüm yılları geride bıraktı. Ocak-Temmuz dönemindeki 237,6 tonluk altın ithalatı, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 7 aylık ithalat rakamı da oldu.