Altıncıların yüzü güldü

İran rejimine karşı yapılan protestolarda 30’un üzerinde kişinin ölmesi, K.Kore’nin ABD’ye karşı tehditlerini sürdürmesi jeopolitik risklerin artmasına neden oldu.

Risk algısı yatırımcıların fiziki altın talebini artırdı. Piyasalardaki gelişmeleri Yeni Akit’e değerlendiren Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, ‘’Bu hafta güvenilir liman olarak altının tercih edildiğini söyleyebiliriz. Altının ons fiyatı, 2018 yılının ilk haftasında 1.324 dolar, altının gram fiyatı ise 160,19 Lira seviyesine yükseldi’’ dedi. Memiş, 2 Ocak’tan bugüne rakamlarla piyasaların seyrini ise şöyle değerlendirdi: Küresel ve yurt içi piyasalarda dolar, değer kaybediyor. Doların değer kaybetmesini şu nedenlere bağlıyorum:

-ABD tahvillerinde getirilerin azalması.

-Avro/dolar paritesinde toparlanma isteği.

-Jeopolitik risk algısının artması.

Bu nedenler Dolar’ı olumsuz yönde etkiledi. Dolar/TL kuru, bu hafta 3,797 Lira seviyesinden 3,731 Lira seviyesine kadar geriledi. Yılın ilk haftasında dolar yatırımcısının yine üzüldüğünü gördük.

Avro/dolar paritesi, 1,20 bandının üzerinde haftayı tamamladı. Yani yükselişlerini sürdüreceğinin sinyalini almış olduk. 1,1999-1,2085 bant aralığında yatay bir seyirde işlemler gerçekleştiren avro/dolar paritesi, yükselişlerini sürdürebilir. Avro/TL ise yılın ilk haftasında 4,564-4,495 Lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. Avro/dolar paritesinin güçlü duruşuna rağmen, dolar/TL kurundan olumsuz yönde etkilendiğini gördük.

Yılın ilk haftasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsalarında yükselişler gördük.

Yeni yıla moralli başlayan hisse senetlerinin yavaş yavaş satış seviyelerine yaklaştığını düşünüyorum.

Bu hafta Bist 100 endeksi 117.459 puana yükseldi. Bist 100 endeksinde yükselişi en çok Dolar’ın düşüşleri etkiledi.

Kâr alım ya da satışları başlayabileceği için, döviz, altın veya borsa yatırımcılarının dikkat etmesi gerektiği bir dönemde olduğumuzu anımsatmak isterim.

Finans piyasalarında yaşanan bu iyimserlik yerini dalgalanmalara bırakabilir.’’