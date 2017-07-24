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Altın yükselişi devam ediyor

Altın fiyatları, dolardaki zayıflamanın desteği ile çıkışını sürdürerek bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:52
Altın yükselişi devam ediyor

Altın fiyatları, ABD Başkan Donald Trump ile ilişkili siyasi sorunların, Fed politika yapıcıları toplanmadan önce, doları zayıflatması ile birlikte, kazançlarını son bir ayın en yüksek seviyesine çıkardı.

Altının onsu yüzde 0.2 yükselerek ons başına 1,257.26 dolar ile 26 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 1,254.45 dolara geldi. Fiyatlar geçen hafta yüzde 2.1 yükselerek son iki ayın en büyük haftalık çıkışını gerçekleştirdi.

Çinli aracı kurum Guotai Junan Futures, Pazartesi günkü bilgilendirme notunda, "Dolardaki zayıflık ve ABD'de siyasi gelişmelere ilişkin endişeler altına destek veriyor," dedi ve "Piyasalar şimdilerde Fed'in 25-26 Temmuz'daki politika toplantısına odaklanıyor" şeklinde görüş bildirdi.

Fed'in bu toplantıda para politikasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak yatırımcılar, karar sonrası yapılacak açıklamada, yetkililerin bilançoyu ne zaman daraltmaya başlayacaklarına ilişkin planları konusunda işaretler arayacak.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Trump'ın seçim kampanyasının Rusya ile ilişkisine ilişkin soruşturmanın Trump'a kadar uzaması ve bunun sonucu ekonomik gündemin uygulamaya koyulamayacağı endişesi ile 14 ayın en düşük seviyesi yakınında seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı’da çeyrek altın 233,71 liradan alıcı bulurken altının gramı ise 142,52 liradan satılıyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:52
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