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Altın yükselişe geçti

Altının gram fiyatı, 146 liranın üzerinde seyrederken Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 241 liradan satılıyor.

18 Ağustos 2017 Cuma 12:10
Altın yükselişe geçti

Altının gramı, dün 146,27 liraya kadar yükseldikten sonra günü 145,96 liradan tamamladı. Altının ons fiyatındaki yükselişle bugün 146,85 lira ile son bir haftanın en yüksek seviyesini gören gram altın, saat 10.55 itibarıyla 146,75 lira seviyelerinde bulunuyor.

Bu hafta açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları ve dün İspanya'daki terör saldırısı sonrası yükselişe geçen altının ons fiyatı, bugün 1.295,05 dolar ile yaklaşık 2,5 ayın zirvesini gördü. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,38 artışla 1.293,60 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 982 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, FED tutanaklarından sonra yükseliş trendine giren altın fiyatlarının kazancını koruduğunu ifade ederek, bugün 1.290 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşmesi durumunda altının ons fiyatının hızlanabileceğini, altının gram fiyatının da 150 lira seviyesini test edebileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 12:10
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