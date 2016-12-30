Cloudflare

Altın yükselişe geçti!

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini devam ettirerek 131,7 liraya çıktı.

Altın yükselişe geçti!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 10:44
Bu haber 1.127 kez okundu

Altının gram fiyatı hafta başından bu yana devam eden yükselişini, ABD ile Rusya arasındaki gerilimin, güvenli liman olarak görülen altın talebini artırması ile bugüne de taşıdı.

ABD'nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından dün yüzde 1,3 değer kazanarak 1.160 dolar sınırına çıkan ons altın, bugün bu seviyenin üzerini test etse de saat 10.20 itibarıyla 1.159 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde ise altının ons fiyatındaki yükselişin gram altın üzerindeki etkisi, dolar kurundaki düşüşle sınırlandı. Altının gram fiyatı, bugün 131,7 lirayı görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,4 artışla 131,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 216, Cumhuriyet altını 880 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, 2016 yılında yerli yatırımcılara en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olan altının, yılı 130 liranın üzerinde tamamlayabileceğini kaydetti.

Bu hafta ABD ve Rusya arasında yaşanan gerginliğin jeopolitik risk algısını artırdığına, bunun da altının ons fiyatında sert yükselişlere neden olduğuna değinen Memiş, iki ülke arasında gerginliğin devam edip etmeyeceğinin takip edileceğini belirtti.

Memiş, altının ons fiyatında yeni hedefin 1.180 dolar seviyesi olabileceğini tahmin ederek "Bu seviyelerden kar satışları gelirse altının ons fiyatı tekrar 1.140 dolar seviyesine gerileyebilir. Biz öğleden sonra altının ons fiyatında ve gram fiyatında düşüşler beklediğimizi belirtmek isteriz. ABD ve Rusya tarafından gelen açıklamaları siyasi ve Donald Trump hedefli olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Altının gram fiyatının 130,50-131,80 lira aralığında dalgalı bir seyir izleyebileceğine değinen Memiş, ons altında ise 1.168 dolar seviyesinin gün içi direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

 
EtiketlerTürkiye Ekonomisi HaberleriTürkiye Ekonomisi
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Vatan yasta, yılbaşı kutlama!
  • Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor
  • İnternetten dizi, film izleyenlere köyü haber! Erişim engellendi
  • Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
  • Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!
  • Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...
  • Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu
  • Bu da korkak hırsız!
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü
  • Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı
  • Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?
  • Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
  • Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sonu
  • Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!
  • ABD'yi zora sokacak görüntüler!
  • O bar kaçak çıktı
  • Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır
  • Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!
  • İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
  • Hasan Karakaya'yı rahmetle anıyoruz...
  • Ve terör örgütü PKK çekileceğini açıkladı
  • Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
  • ABD Türkiye'nin düşmanıdır!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
SGK'den Kilis için 'süre uzatımı' kararıSGK'den Kilis için 'süre uzatımı' kararı

SGK, Kilis'teki mükelleflerin belge teslim ve borç ödeme sürelerini uzattı.

Çeyrek altın'dan kötü haberÇeyrek altın'dan kötü haber

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla…

MAREV’de ekonomi paneliMAREV’de ekonomi paneli

Dünya Gazetesi Yazarı Rüştü Bozkurt, Türkiye’nin bu coğrafyanın merkezi olduğunu…

TETAŞ temin edeceği enerji miktarını açıkladıTETAŞ temin edeceği enerji miktarını açıkladı

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından yerli…

Emekli promosyonu ne kadar? Nasıl ödenecek? Ne zaman ödenecekEmekli promosyonu ne kadar? Nasıl ödenecek? Ne zaman ödenecek

Emekliye ödenecek promosyonlar belli oldu. Başbakan Binali Yıldırım, açıklamasında aylık…

Kahve sektörü büyümeyi sürdürüyorKahve sektörü büyümeyi sürdürüyor

Uluslararası Kahve Organizasyonu’nun istatistiklerine göre Türkiye’de kahve tüketimi ortalama yüzde…

Araç sahiplerine yılın son şoku!Araç sahiplerine yılın son şoku!

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine…

12 yaşındaki Emre Demir'e Barcelona'dan davet12 yaşındaki Emre Demir'e Barcelona'dan davet

Kayserispor'un 12 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Barcelona kulübünden davet aldı.…

Uyuşturucu satıcısından gazeteciye şok sözler!Uyuşturucu satıcısından gazeteciye şok sözler!

Bursa'da TIR'da taşıdığı 114 kilogram uyuşturucu ile yakalanan sürücü "Kime…