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Altın yükselişe geçti!

Güne sınırlı yükselişle başlayan gram altın, 127,8 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 210, Cumhuriyet altını 856 liradan satılıyor.

Altın yükselişe geçti!
Eklenme: 23 Aralık 2016, 10:57
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Uluslararası piyasalarda Noel ve yılbaşı tatillerinin bugünden itibaren başlamasının etkisi ile altın fiyatları yatay bir seyir izliyor. 

Dün ABD'de açıklanan 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 3,5 ile beklentileri aşmasına karşın altının ons fiyatı geçen haftadan bu yana devam eden yatay seyrini sürdürdü. Ons altın dün günü 1.129 dolardan tamamlamasının ardından bugün sınırlı yükselişle 1.131 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Altının gram fiyatı da dün 127 lira sınırına kadar gerilemesinin ardından günü 127,4 liradan tamamlamıştı. Bugüne sınırlı yükselişle başlayan gram altın, saat 10.25 itibarıyla 127,8 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 210, Cumhuriyet altını 856 liradan satılıyor.

 
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