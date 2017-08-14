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Altın yatırımcısı füze krizini sevdi

ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim, güvenli varlıklara olan talebi artırdı. Kriz bir süre daha devam edebilir.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:11
Altın yatırımcısı füze krizini sevdi

Uzmanlar, gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi durumunda dünya borsalarının toplu satışların etkisiyle son yılların en ağır darbesini yiyebileceğini dile getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un sıcak bir çatışmadan çekinmediklerini gösteren mesajları füze krizinin büyüyerek devam edeceğine işaret ediyor. Trump ile Kim Jong-un'un arasındaki söz düellosunda sarf edilen her yeni cümle dünya piyasalarını da hareketlendiriyor. Uzmanlar, gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi durumunda dünya borsalarının toplu satışların etkisiyle son yılların en ağır darbesini yiyebileceğini dile getiriyor. Sözcü'de yer alan habere göre geçen hafta krizin küresel hisse senedi piyasalarına faturasının yaklaşık 500 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Kore krizi ile yönünü yukarı çeviren altın fiyatlarının geri dönmesi ise beklenmiyor.
 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:11
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