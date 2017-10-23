Altın uzmanından 'sahte altın' uyarısı

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İslam Memiş'in yazısı
23 Ekim 2017 Pazartesi 12:12
http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/islam-memis/islam-memisin-sahte-altin-uyarisi-21540.html
Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 12:12
islam memiş
sahte altın
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