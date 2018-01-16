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Altın ne kadar oldu?

Cumhuriyet altınında, altının onsunda ve gram altında son durum nedir? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? Gram altın ne kadar? İşte 16 Ocak 2018 altın fiyatları...

16 Ocak 2018 Salı 11:20
Altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 165 lira ile tarihi zirvesinin hemen altında işlem görüyor.

Dün artan jeopolitik riskler ve yükseliş eğilimindeki dolar kuruna bağlı olarak yüzde 1,5 değer kazanan gram altın, günü 163,7 liradan tamamladı.

KAPALIÇARŞI'DA ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından 165 lira ile 29 Kasım 2017'de gördüğü 165,5 lira zirvesinin hemen altında dengelendi. Saat 10.10 itibarıyla Kapalıçarşı'da çeyrek altın 270 lira, Cumhuriyet altını da 1.103 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.340 dolar seviyesinde dengelendi.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 11:20
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