Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Altın mevduatı 6 ayda yüzde 33 arttı

Bankalardaki toplam altın mevduatı, bu yılın ilk 6 ayında 2016 sonuna göre yüzde 33 artışla 23 milyar 125 milyon liraya yükseldi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:58
Altın mevduatı 6 ayda yüzde 33 arttı

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın hesabı haziran sonunda geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 34 artış göstererek 21 milyar 342 milyon liraya yükseldi. Bu kişilerin altın hesabı 2016'nın haziran sonuna göre ise yüzde 142 artışa işaret etti.

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın hesabı geçen yılın haziran ayı itibarıyla 8,8 milyar lira ve geçen yıl sonunda 15,9 milyar lira seviyesinde bulunuyordu.

Yurt dışı yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki altın mevduatı haziran sonunda 518 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin altın hesabı ise haziran sonunda 1 milyar 245 milyon lira oldu.

Altın hesabı bir yılda yüzde 139 arttı

Bankalardaki toplam altın hesabı haziran sonu itibarıyla 23 milyar 125 milyon liraya yükseldi. Aralık 2016'da 17 milyar 445 milyon lira olan altın hesabı, 6 aylık dönemde 5 milyar 680 milyon liralık artışa işaret etti. Geçen yılın haziran sonuna göre ise altın hesabındaki artış 13 milyar 454 milyon oldu.

Altın hesabındaki artış 6 aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 33 ve yüzde 139 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de, yılın yarısında en fazla altın mevduatına sahip il 7 milyar 678 milyon 370 bin lira ile İstanbul oldu. İstanbul'u, 2 milyar 175 milyon 279 bin lira ile Ankara ve 1 milyar 246 milyon 445 bin lira ile İzmir takip etti. Bu üç ilin toplam altın mevduatının Türkiye'deki altın mevduatlarının yüzde 48,7'sini oluşturması dikkati çekti.

Altın mevduatı en fazla Hakkari'de arttı 

Türkiye'de haziran sonu itibarıyla toplam altın mevduatının geçen yıl sonuna kıyasla en fazla arttığı il, yüzde 121,6 ile Hakkari oldu. Hakkari'nin geçen yıl sonunda 16,7 milyon lira düzeyinde bulunan toplam altın mevduatı, haziran sonu itibarıyla 25,9 milyon liraya ulaştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:58
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Ankara
  4. İzmir
  5. Hakkari
  6. BDDK
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tandır üreterek 8 çocuğunu büyütüyor
    1. Tandır üreterek 8 çocuğunu büyütüyor
    2. Türkiye’de 3 adet bulunan araç 2,6..
    3. Evkur Yeni Malatyaspor’da 4..
    4. Elektrik direğinden düşen şahıs..
    5. Akıncı Üssü Davası sürüyor… FETÖ’cü..
    6. Atiker Konyaspor’un yeni sezon..
    7. Başkan Epcim, çalışmaları inceledi
    8. Fatih Terim’in görevden alınması..
    9. Başkan Vekili Epcim, muhtarlarla bir..
    10. Japonya’da ünlü balık pazarında yangın
    11. İsmail Işık’tan Ahmet Ataç’a ziyaret
    12. Burhan Kuzu Ortadoğu'nun en tehlikeli..
    13. Bayındırlık Caddesi yenilendi
    14. Valencia, Negredo’ya başarılar diledi
    15. Zeihr tacirlerine büyük darbe!
    16. İşte bal ve tarçının inanılmaz faydaları
    17. Milas’ta torbacılara operasyon: 2..
    18. Serbest piyasada altın fiyatları
    19. Zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
    20. Pursaklar’ın parkları yenileniyor
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’