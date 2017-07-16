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Altın kemer yolunda ’Akdeniz rüzgarı’ esecek

656’ıncı tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde gerçekleşen yarı final müsabakaları sonrası finale yükselen isimler belli oldu. Altın kemer yolunda Kırkpınar’ın iki iddialı ismi İsmail Balaban ve Orhan Okulu, Er Meydanı’nda kozlarını paylaşacak.

16 Temmuz 2017 Pazar 22:56
Altın kemer yolunda ’Akdeniz rüzgarı’ esecek

Bitmeyen güreşin devam eden efsanesinde yarı final müsabakaları tamamlandı. 2013 yılı başpehlivanı İsmail Balaban, rakibi Hamza Köseoğlu’nu tuş ederek, finale yükselen ilk isim oldu. 2005 yılı başpehlivanı Şaban Yılmaz ile 2015 yılı başpehlivanı Orhan Okulu arasındaki mücadelede de altın puan alarak, Okulu finale yükselen isim oldu.

Altın kemerde ‘Akdeniz rüzgarı’ esecek

Edirne Belediyesi’nin 656’ıncısı gerçekleştirilen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanların altın kemer yolculuğunda son dönemece girildi. 60 başpehlivan arasından sıyrılarak, adını finale yazdıran Antalyalı başpehlivanlar İsmail Balaban ile Orhan Okulu, altın kemer için dualı çayır Er Meydanı’na çıkacak.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 22:56
  1. Edirne
  2. Antalya
  3. Edirne Belediyesi
  4. Akdeniz
  5. Bala
  6. Kırkpınar
  7. Balaban
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