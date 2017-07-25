Altın kazançlarını korudu

Altın fiyatları, yatırımcıların bu hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının sonuçlarını beklemeleri ve seçimlerde Rusya'nın rolü konusunda yürütülen soruşturmada ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi ve aile üyelerinin adlarının geçmesi ile birlikte Washington'daki gelişmeleri izlemeleri ile birlikte kazançlarını korudu.



Altının onsu önceki üç günde yüzde 1.1 yükseldikten sonra yüzde 0.1 gerileyerek ons başına 1,253.55 dolara indi. Fiyatlar Pazartesi günü 1,258.90 dolar ile 23 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.



Bank of China'ya ait BOC International'ın emtia piyasaları strateji müdürü Xiao Fu, Salı günkü bilgilendirme notunda, "Altın ABD'deki siyasi belirsizliklerden, dolardaki düşüşten ve ötelenen Fed faiz artırımı beklentilerinden faydalandı" dedi.



Fed'in iki gün sürecek politika toplantısı Çarşamba günü sona erecek ve bu toplantıda parapolitikasının ve faizlrin değiştirilmesi beklenmiyor. Yatırımcılar ve ekonomistlerin gözü, karar sonrası yapılacak açıklamada, bilançonun küçültülmesinin zamanlamasına ilişkin planlara yönelik işaretlerde olacak.



ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve oğlu Donald Trump Jr. bu hafta, Rusya'nın Trump'ın seçim kampanyası ile ilişkisine ilişkin iddialara yönelik soruşturmanın bir parçası olarak parlamentoda sorulara yanıt verecek. Bu konudaki gelişmeler Trump'ın ekonomik gündemini uygulamaya koymayı geciktirebilir.



Bloomberg Dolar Spot Endeksi Salı günü yüzde 0.1 yükseldi ve 14 ayın en düşük seviyesinden döndü.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Kapalıçarşı’da çeyrek altın 235,29 liradan alıcı bulurken altının gramı ise 143,50 liradan satılıyor.