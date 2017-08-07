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Altın, kanser tedavisinde kullanılabilir

İskoçya’da bilim insanları çok küçük miktardaki altın taneciklerinin kanser tedavisinde kullanılabileceğini açıkladı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 18:18
Altın, kanser tedavisinde kullanılabilir

İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nden bilim insanları altının, akciğer kanseri tedavisinde hücreleri tedavi etmek için kullanılan ilaçlardaki etkiyi artırdığı sonucuna vardı.

Bilim insanları, zebra balığı üzerinde denenen tedavi tekniğinin, insanlar üzerinde de uygulanabileceği konusunda umutlu.

Altının kimyasal reaksiyonlarda katalize etmek ve artırmak adına güvenli bir element olduğu biliniyor.

KOMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİNİ AZALTMAK İÇİN

Bilim insanları söz konusu tedavi tekniğinin sağlıklı dokulara zarar vermeden hastalıklı hücreleri hedef alan kemoterapi tedavilerinin yan etkilerini azaltmak için kullanabileceğini ifade ediyor.

Edinburgh’dki Kanser Araştırma Merkezi’nden Dr Asier Unciti- Broceta BBC’ye yaptığı açıklamada, altında daha önce bilmedikleri özellikleri keşfettiklerini ve araştırmalarının bu metalin tümörün içersine ilacı güvenli bir biçimde yerleştirmek için kullanılabileceğini söyledi.

İspanya’daki Zaragoza Üniversitesi ile birlikte yürütülen söz konusu araştırma Angewanste Chemie dergisinde yayınlandı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 18:18
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