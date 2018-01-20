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Altın ithalatında rekor

Türkiye'nin altın ithalatı, 2017'de bir önceki yıla göre yaklaşık 3,5 kat artarak 370 ton ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

20 Ocak 2018 Cumartesi 11:08
Altın ithalatında rekor

Türkiye'nin altın ithalatı, geçen yıl rekor kırdı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, aralık ayında 49,3 ton, 2017'nin tamamında ise 370 ton altın ithalatı gerçekleştirildi.

2016 yılında 106,2 ton olan altın ithalatı, 2017'de yaklaşık 3,5 katına çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın ithalatı, aylık bazda Temmuz 2017'de 62,9 ton ile rekor seviyeye yükselmiş, aralık ayına kadar geçen sürede ise aylık ortalama 21 ton olarak gerçekleşmişti.

Geçen ay hızla yükselen altın ithalatı, 49,3 ton ile tüm zamanların en yüksek aralık ayı olarak da kayıtlara geçti.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 11:08
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