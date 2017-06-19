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Altın her geçen gün eriyor!

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, 140,6 lira ile 5 haftanın en düşük seviyesini gördü.

19 Haziran 2017 Pazartesi 10:26
Altın her geçen gün eriyor!

Geçen haftayı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın "şahin" olarak değerlendirilen açıklamaları sonrası düşüşle tamamlayan gram altın, gerileyişini yeni haftada da sürdürüyor. Altının gram fiyatı, 140,6 lira ile 5 haftanın en düşük seviyesini gördü.

ÇEYREK 231 TL, CUMHURİYET 942 TL

Altının gramı, bugün 140,6 lira ile 16 Mayıs'tan bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilerken, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,35 değer kaybıyla 140,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını da 942 liradan alıcı buluyor.
Altının ons fiyatı ise geçen haftayı 1.253,6 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,1 düşüşle 1.251,8 dolardan alıcı buluyor.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 10:26
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