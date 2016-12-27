Altın hafif yükseldi!

Altınfiyatları, uluslararası piyasalarda yılbaşı tatillerinin devam etmesinin etkisiyle sakin bir seyir izlerken, gram altın sınırlı yükselişle 128,7 liraya çıktı.
Altının ons fiyatı, bu sabah Asya piyasalarında düşük işlem hacmiyle de olsa yükselişe geçerek 1.140 doların üzerini test etti. Ons altın, önceki kapanışına göre yüzde 0,45 artışla 1.139,5 dolardan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Yurt içinde, dolar kurundaki sakin seyre karşın altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle 128,8 liraya kadar çıkan gram altın, saat 128,7 lira seviyesinden alıcı buluyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 211, cumhuriyet altını 861 liradan satılıyor.