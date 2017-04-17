Altın fiyatları zirveyi gördü

Altınfiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore'nin haftasonu fırlattığı balistik füzenin başarısız olmasının ardından, bu ülkeye ani saldırı dahil "hareketli" askeri harekatı düşünme konusunda istekli olduğunun kaydedilmesinin ardından Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Spot altın yüzde 0.8 yükselişle ons başına 1,295.56 dolara kadar çıkarak 9 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından Singapur saati ile 09:20'de 1,291.45 dolara geldi.

Singapur'da OCBC ekonomisti Barnamas Gan, "Altın, güvenli liman alımlaı ile birlikte, muhtemelen yüksek kalacak," dedi ve "Altın görülebilir bir gelecekte 1,300 doları aşarsa şaşırmayacağım" şeklinde görüş bildirdi.

Metal geçen hafta yüzde 2.5 yükseldi ve Haziran'dan bu yana en büyük haftalık kazancını gerçekleştirdi.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi geçen hafta yüzde 0.7 düştükten sonra yüzde 0.2 daha geriledi.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvillerinin faizi Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Spot gümüş yüzde 0.3 yükselişle ons başına 18.6015 dolara çıkarken, platin yüzde 0.8 yükselişle ons başına 980.46 dolara ve palladyum yüzde 0.1 yükselerek ons başına 797.43 dolara ulaştı.