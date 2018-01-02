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Altın fiyatları yeni yıla yükselişle başladı!

Altın fiyatları 2018'de piyasaların açıldığı ilk gün 2 Ocak Pazartesi gününe yükselişle başladı.

02 Ocak 2018 Salı 10:09
Altın fiyatları yeni yıla yükselişle başladı!

Altın fiyatları yeni yıl ile beraber yükselişe geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar has altının gram fiyatı 159,10 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın fiyatı ise 260 liraya yükseldi. İşte en güncel altın fiyatları...

2 OCAK ALTIN FİYATLARI

  • HAS ALTIN - 159,08    159,14
  • 22 AYAR BİLEZİK - 144,93    145,04
  • CUMHURİYET ALTINI - 1.055,00    1.065,00
  • TAM ALTIN - 1.048,85    1.075,08
  • YARIM ALTIN - 506,95    520,05
  • ÇEYREK ALTIN - 254,27    260,02

2 OCAK DÖVİZ KURLARI

  •  ABD DOLARI - 3,7813    3,7825
  • EURO - 4,5486    4,5496

Cumhuriyet Altınları ve Çeyrek Altın

Altın denildiğinde ülkemizde akla ilk gelen altın çeşidi çeyrek altındır. İnsanların yatırım yapacağı zaman, düğün veya davete katılacağı zaman, kısacası altın hediye edilmesi gereken her toplumsal birleşmede insanların aklına ilk gelen altın çeşididir.
Peki, çeyrek altın neye denir? Çeyrek altının da içinde bulunduğu Cumhuriyet Altını hakkında bilmediğiniz ve öğrenmek istediğiniz tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

Cumhuriyet Altını Nedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil eden, para yerine geçebilen ve üretme- basma yetkisi sadece Darphane kurumunda bulunan altın çeşididir.
Cumhuriyet Altını basma yetkisi sadece Darphane kurumundadır. Bunun yasal dayanağı; ‘1738 Sayılı TBMM Kararı ve 234 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ ile sağlanmıştır.

Cumhuriyet altını çeşitlerine bakacak olursak; 10 farklı çap ve ağırlıkta altın çeşidi bulunmaktadır. Cumhuriyet altınları, öncelikle sikke(kalın) ve ziynet(ince) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Beşlik, ikibuçukluk, birlik, yarımlık ve çeyreklik olmak üzere beşer çeşitten oluşarak toplamda 10 farklı çap ve ağırlıktan üretilir. Cumhuriyet Altınlarının tüm bu çeşitleri 22 ayarda üretilmektedir. Bu sebeple fiyatları hesaplanırken 22 ayar altın fiyatlarından faydalanılır.

Çeyrek Altının Gramı Nedir?

Çeyrek altın Cumhuriyet altınının bir çeşididir. Çeyrek altın, genel olarak iki gruba ayrılmaktadır: sikke ve ziynet çeyrek altın. Halk arasında bunlara küçük altın da denmektedir.

Çeyrek sikke altın 1,804 gram iken; ziynet çeyrek altın 1,754 gramdır. Çeyrek sikke altının ziynet çeyrek altından farkı; sikke grubundaki altınların çaplarının daha küçük olması fakat kalınlığının ve ağırlıklarının daha fazla olmasıdır. Genelde toplumsal birleşmelerde hediye olarak taktığımız çeyrek altın ziynet grubundaki çeyrek altındır. Bu altınların bir yüzünde kaligrafik yazı ile ‘Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi ile basıldığı tarih, diğer yüzünde ise Atatürk’ün resmi ve kenar süslemesi ile süslenmiştir. Kenarları ise eğiktir ve tırtıklıdır. Bu tırtıklar cumhuriyet altınlarının eğelenip eski bir dolandırıcılık yöntemi ile gramının hafifletilmemesi için yapılmıştır. Kenarları eğelenip törpülenmiş sarrafiye altınlarını almamaya dikkat ediniz.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 10:09
  1. ABD
  2. tam
  3. EURO
  4. TBMM
  5. yarım
  6. çeyrek
  7. Atatürk
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  10. ABD DOLARI
  11. Kapalıçarşı
  12. reşat altın
  13. 22 ayar bilezik
  14. altın fiyatları
  15. 2 OCAK ALTIN FİYATI
  16. 2 OCAK DÖVİZ KURLARI
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