Altın fiyatları rekora doymuyor! İşte son fiyatlar

Altın fiyatları 150 lira duvarına dayandı. Geçtiğimiz hafta başında 130 lira seviyelerinde seyreden altın fiyatları 2 hafta içinde bu sabah itibari ile 147,50 lira seviyesine yükseldi. Çeyrek altın fiyatları ise bu sabah 235 liradan işlem gördü. En güncel altın fiyatları haberimizde yer alıyor...

GRAM ALTIN REKOR KIRDI



Doların yükselmesinin etkisiyle altının gram fiyatı, 148,9 lira ile tarihi zirvesini tazeledi. Dün 145,0 lira ile rekor tazeleyen gram altın, bugün 148,9 lira ile tarihi zirvesini tazeledi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı 243 lira, Cumhuriyet altını fiyatı da 988 lira oldu.



Altın 6 haftanın en yüksek seviyesinde

Altın, Trump`ın basın toplantısı öncesi altı haftanın en yüksek seviyesi yakınında seyretti.

Altın fiyatları, Donald Trump'ın seçilmiş başkan olarak ilk basın toplantısı öncesi, Çinlilerin ay sonundaki Yeni Yıl tatili öncesi Altın alımlarını artırmaları ile birlikte altı haftanın en yüksek seviyesi yakınında seyretti.



Altının onsu ons başına 1,188.06 dolar seviyesinde seyrediyordu. Metal Salı günü yüzde 0.8 değer kazanrak 1,190.65 dolar ile 30 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.



Trump Çarşamba günü genel basın toplantısı yapmayı planlıyor ve bu toplantıda izleyeceği politikaların yönü konusunda işaretler verebilir.



Singapur'da IG Asia piyasa stratejisti Jingyi Pan, "Trump'ın basın toplantısı öncesi kısa vadeli belirsizlikle birlikte, Altın, Çin'de ay takvimine göre Yeni Yıl tatili öncesi artan talebin de desteği ile yükseldi" dedi.



Altın destekli exchange traded fonlarındaki (ETF) Altın varlıkları, Bloomberg'in derlediği verilere göre, Salı günü 0.2 ton düşerek 1,767.7 tona indi.



Spot gümüş yüzde 0.2 yükselirken, platin yüzde 0.2 ve palladyum yüzde 0.3 değer kaybetti.