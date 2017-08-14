Altın fiyatları ne kadar?

ABD ve Kore arasındaki gergin hava dolar ve altın fiyatlarını yukarılara taşımaya devam ediyor. Hafta başı itibariyle 146 lirada seyreden gram altın bugün kaç TL? Düğünlerin vazgeçilmez armağanı çeyrek altın ne kadar oldu? 14 Ağustos döviz kurlarında güncel fiyatlar ne? Dolar ve Euro kaç TL? İşte, cevaplar…

Son iki ayın en yüksek değerinde seyrini sürdüren altının gram fiyatı 146 liradan kapattığı haftayı 146,79 liradan açıyor. Yatırımcıların en güvenli limanı yüzlerini güldürecek şekilde artışını sürdürüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın ise 240,76 liradan satışa sunuluyor. 14 Ağustos Pazartesi Altın fiyatları;

Altın Türü Alış Satış:

Gram Altın 146,79 146,82

Yarım Altın 469,78 481,52

Çeyrek Altın 234,89 240,76

22 Ayar Bilezik 133,20 134,40

Altın (ONS) 1.291,12 1.291,29

Altın ($/kg) 41.190,00 41.210,00

Altın (Euro/kg) 34.906,20 34.929,10

Cumhuriyet Altını 970,76 985,43

Reşat Altını 1.000,14 1.015,25

Kulplu Reşat Altını 998,13 1.013,22

Ata Çeyrek 240,80 248,30

Ata Yarım 481,59 496,61

Ata Tam 967,57 982,96

14 Ağustos Dolar ve Euro Güncel Fiyatlar

Haftayı 3,54 Liradan kapatan dolar yeni haftaya düşüşle başladı. 14 ağustos Pazartesi itibariyle 3,53 liradan alıcı bulurken euro ise 4,18 liradan alıcı buluyor.

Dolar; 3,5359 TL’den alınırken 3,5368 TL’den;

Euro; 4,1822 TL’den alınırken, 4,1832 TL’den satılıyor.