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Altın fiyatları ne kadar?

Haftanın ilk iş günü gram ve çeyrek altın ne kadar? Dolar ve Euro kaç TL’den işlem görüyor? Altın ve Dolar yükselişini sürdürüyor mu? İşte, cevaplar…

14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:35
Altın fiyatları ne kadar?

ABD ve Kore arasındaki gergin hava dolar ve altın fiyatlarını yukarılara taşımaya devam ediyor. Hafta başı itibariyle 146 lirada seyreden gram altın bugün kaç TL? Düğünlerin vazgeçilmez armağanı çeyrek altın ne kadar oldu? 14 Ağustos döviz kurlarında güncel fiyatlar ne? Dolar ve Euro kaç TL? İşte, cevaplar…

Son iki ayın en yüksek değerinde seyrini sürdüren altının gram fiyatı 146 liradan kapattığı haftayı 146,79 liradan açıyor. Yatırımcıların en güvenli limanı yüzlerini güldürecek şekilde artışını sürdürüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın ise 240,76 liradan satışa sunuluyor. 14 Ağustos Pazartesi Altın fiyatları;

Altın Türü                          Alış                 Satış:

Gram Altın                       146,79           146,82

Yarım Altın                       469,78            481,52

Çeyrek Altın                     234,89            240,76

22 Ayar Bilezik                 133,20            134,40

Altın (ONS)                      1.291,12          1.291,29

Altın ($/kg)                      41.190,00       41.210,00

Altın (Euro/kg)                34.906,20      34.929,10

Cumhuriyet Altını            970,76            985,43

Reşat Altını                      1.000,14         1.015,25

Kulplu Reşat Altını          998,13            1.013,22

Ata Çeyrek                        240,80             248,30

Ata Yarım                          481,59             496,61

Ata Tam                            967,57             982,96

14 Ağustos Dolar ve Euro Güncel Fiyatlar

Haftayı 3,54 Liradan kapatan dolar yeni haftaya düşüşle başladı. 14 ağustos Pazartesi itibariyle 3,53 liradan alıcı bulurken euro ise 4,18 liradan alıcı buluyor.

Dolar; 3,5359 TL’den alınırken 3,5368 TL’den;

Euro; 4,1822 TL’den alınırken, 4,1832 TL’den satılıyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:35
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