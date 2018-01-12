Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 265,00 liradan işlem gördü.

12 Ocak 2018 Cuma 09:22
Altın fiyatları bugün ne kadar?

Haftanın son gününde altın fiyatlarındaki güncel seyir ne şekilde olacak? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün akşamki kapanışta çeyrek altın 265,00 lira, Cumhuriyet altını 1,080,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 yükselişle 161,40 liradan işlem gördü.

Altının gram fiyatı, dolar kuru ve ons altın fiyatlarındaki değer kazançlarının etkisiyle 1 Aralık 2017'den beri gördüğü en yüksek seviye olan 162,1 liraya kadar çıktı. Bu seviyede tutunamayan altının gram fiyatı, kazançlarının bir kısmını geri verse de günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 artışla 161 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,15 azalışla 160,6 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını 1.077 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.318 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün Çin'in ABD hazine tahvillerini daha az cazip bulduğu ve alımlarını yavaşlatma ya da durdurmaya gidebileceği yönündeki haberle birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin 10 ayın zirvesine çıktığını kaydetti. Çin tarafından gelen haberin etkisiyle altının ons fiyatının 1.327,7 doları gördüğünü belirten Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin küresel piyasalarda doların değer kazanmasına neden olduğunu söyledi.

Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.310 doların destek, 1.320 doların ise direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Altının gram fiyatının ise hem altının ons fiyatından hem de dolar kurundan almış olduğu destekle yükseldiğini belirten Memiş, "Altının gram fiyatında yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Çünkü ABD'de açıklanacak olan enflasyon rakamları, altının ons fiyatında satış baskısı oluşturabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çeyrek altın alış fiyatı 257, 68 kuruştan işlem görürken çeyrek altın satışı ise 263, 51 liradan işlem görüyor.

12 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın
Alış: 161,22

Satış: 161,25

Çeyrek Altın

Alış: 257,68

Satış: 263,51

Yarım Altın

Alış: 513,75

Satış: 527,02

Tam Altın

Alış: 1.033,95

Satış: 1.059,69

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.063,00

Satış: 1.073,00

Ata Altın

Alış: 1.062,94

Satış: 1.089,51

14 Ayar Altın

Alış: 91,80

Satış: 91,87

18 Ayar Altın

Alış: 117,57

Satış: 117,65

22 Ayar Bilezik

Alış: 146,88

Satış: 146,99

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 09:22
  1. Kapalıçarşı
  2. çeyrek altın
  3. Cumhuriyet altın
  4. külçe altın
  5. dolar kuru
  6. Gram altın
  7. İslam Memiş
  8. altın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'tan Sow ve transfer itirafı
    1. Beşiktaş'tan Sow ve transfer itirafı
    2. “Yerli otomobile sipariş yağıyor”
    3. Savaş çanları çalıyor... İran için dev..
    4. Adana’da bu sabah… Küfürler havada..
    5. 14 projeye süper teşvik geliyor
    6. 15 tatil ne zaman? 2018’de sömestr..
    7. Ali Koç'tan büyük sürpriz!
    8. Konut desteğinde yeni model geliyor!
    9. Flaş açıklama! Başakşehir satılıyor mu?
    10. O paylaşımı sonrası gözaltına alındı
    11. Dolar güne nasıl başladı?
    12. Çin uzaya yeni bir uydu fırlattı!
    13. MHP ittifak komisyonunu belirledi
    14. Zekai Aksakallı Paşa’nın acı günü
    15. Kayseri'de trafik kazası! Sürücüler..
    16. Altın fiyatları bugün ne kadar?
    17. Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın”..
    18. Türkiye'den kritik Bitcoin adımı
    19. Doğuştan epilepsi hastası 3 yaşındaki..
    20. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...
    Tesla'dan büyük devrim
    Tesla'dan büyük devrim