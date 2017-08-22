Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Yatırımcısının merakla izlediği çeyrek altın Kapalıçarşı'da 238,15 liradan işlem görürken, gram 144,89 liradan değer buluyor.

İşte altın piyasasına dair güncel bilgiler...

Altın tekrar yükselişe geçti

10 Temmuz dip seviyenin ardından yükselişe geçen kıymetli metal, son iki hafta içinde ivme kazandı.



Haziran ayında 1.295 dolar seviyesine yükselen ancak kritik 1.300 dolar direncini aşamayan Ons Altın, kademeli olarak 1.205 dolar seviyesine kadar gerileme göstermişti. 10 Temmuz dip seviyenin ardından yükselişe geçen kıymetli metal, son iki hafta içinde ivme kazandı.



ABD - Kuzey Kore gerginliği ile 1.290 dolar üzerine çıkan Ons Altın Vadeli İşlemleri fiyatı, Cuma günü 1.300 dolar direncini test etti. Yaklaşık dokuz ay sonra 1.300 dolar denemesi yapan kıymetli metal, yeni haftanın ilk işlem gününde tekrar 1,290 dolar üzerine çıktı.



Dolarda yaşanan değer kaybından destek alan Ons Altın Vadeli İşlemleri için hafta içindeki Jackson Hole sempozyumu ve ABD dayanıklı mal siparişleri verisi önemli.



Teknik seviye olarak Ons Altın’da 1.270 dolar ilk destek seviyesi üzerindeki yükselişlerde 1.300 dolar ilk direnç ve 1.317 dolar ikinci direnç konumunda.