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Altın fiyatları bugün kaç liradan işlemde?

Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadardan değer buluyor? Yatırımcısının merakla izlediği altın fiyatlarında son durum nedir? Kapalıçarşı'da çeyrek kaç liradan alıcı buluyor? İşte piyasalara dair güncel bilgiler...

07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:52
Altın fiyatları bugün kaç liradan işlemde?

Altın fiyatları, ABD'de Temmuz ayı tarım dışı istihdam verisinin beklenenden daha iyi çıkmasının, güçlenen ekonomi ile birlikte FED'in bu yıl faiz artırımına gidebileceği beklentilerini artırması sonrası kayıplarını korudu.

Altının onsu, Cuma günkü yüzde 0.8'lik düşüşün ardından yüzde 0.1 gerileyerek ons başına 1,258.02 dolara indi.

ABD'de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi Temmuz ayında, 180,000 artması beklenirken 209,000 arttı. İşsizlik oranı yüzde 4.3'e inerek 16 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ortalama saatlik kazançlar ise yıllık yüzde 2.5 artarak yüzde 2.4 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Cuma günü yüzde 0.6 yükseldikten sonra fazla değişmedi.

IG Asia stratejisti Jingyi Pan, "Dolarda olumlu çıkan istihdam verisi sonrası görülen artış, altını baskı altında tutuyor," dedi ve "Doların altın üzerindeki etkisi, haftasonuna doğru açıklanacak enflasyon verisi ile artabilir" şeklinde görüş bildirdi.

Dow Jones Endeksi Cuma günü üst üste dokuzuncu gün rekor zirvede kapandı.

Spot gümüş yüzde 0.3 düşerek ons başına 16.2274 dolara inerken, platin yüzde 0.3 kayıpla ons başına 961.30 dolara geriledi ve palladyum ons başına 878.40 dolar seviyesinde yatay seyretti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:52
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