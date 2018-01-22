Altın fiyatları 163 lira bandını aştı!

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. %0,14 değer kazanan 24 ayar has altının gram fiyatı 163,50 liradan alıcı buluyor. 22 Ocak Pazartesi Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı ise 266 liradan işlem görüyor. İşte 22 Ocak altın fiyatları...

22 OCAK ALTIN FİYATLARI

Altın (gr) 163,40 163,46

163,40 163,46 Bilezik (22 Ayar) 148,49 148,60

148,49 148,60 Altın Ons 1.331 1.331

1.331 1.331 Has Altın Gram 162,82 162,94

162,82 162,94 Altın KG-Dolar 42.598 42.604

42.598 42.604 Altın KG-Euro 34.866 34.883

34.866 34.883 Cumhuriyet Altını 1.080,00 1.090,00

1.080,00 1.090,00 Tam Altın 1.074,59 1.101,45

1.074,59 1.101,45 Yarım Altın 519,39 532,80

519,39 532,80 Çeyrek Altın 260,51 266,40

ALTIN HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.

Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.

ALTININ TARİHÇESİ

Tarihte bilinen kayıtlara göre Mısır hükümdarları zamanında MÖ 3200 yıllarında, altın darphanelerde eşit boyda çubuklar halinde çekilerek para olarak kullanıldı. Au Latince Aurum kelimesinden gelmektedir.

Peru'da MÖ 2000 yılına ait altın ziynet eşyaları kalıntılarına rastlanmış olup, Amerika kıtasındaki Aztekler ve İnkaların da altına tutkun oldukları bilinmektedir.

Altına önem veren eski medeniyetler arasında; Yunanları, İranlıları, Makedonyalıları, Asurluları, Sümerleri ve Lidyalıları saymak yerinde olur.

MÖ 550 yıllarında Lidya Kralı Krezos, altını para olarak (sikke) bastırmış ve altının para olarak basılması ile de ticaret artmıştır. Şehirler zenginleşmiş ve dünya yeni bir refah dönemine girmiştir.

İskit ve Sarmatların (MÖ 1000) millî kahramanları konu alan altın toka yapımında ileri oldukları bilinmektedir. Dördüncü ve dokuzuncu yüzyıl aralarında ise altın kase, vazo işçiliğinde en güzel örnekleri vermişlerdir. Bu eserlerden bir kısmı New York, Morgan kolleksiyonunda teşhir edilmektedir.

Türkler Müslümanlığı kabul ettikten sonra altından eşya yapımını azaltmışlardır. Altın eşyayı sadece süs olarak kullanmışlardır.

Çıkarılan yerler: Mersin, Antakya, Niğde, Balıkesir, Kütahya, Bursa, İzmir ve çevresidir. Dünyada ise Yeni Gine'de çıkartılır.

22 OCAK PAZARTESİ DÖVİZ KURLARI