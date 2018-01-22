Altın fiyatları 163 lira bandını aştı!
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar has altın 163,50 liradan işlem görüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları yükselişine devam edecek mi? İşte 22 Ocak en güncel altın fiyatları...22 Ocak 2018 Pazartesi 10:21
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. %0,14 değer kazanan 24 ayar has altının gram fiyatı 163,50 liradan alıcı buluyor. 22 Ocak Pazartesi Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı ise 266 liradan işlem görüyor. İşte 22 Ocak altın fiyatları...
22 OCAK ALTIN FİYATLARI
- Altın (gr) 163,40 163,46
- Bilezik (22 Ayar) 148,49 148,60
- Altın Ons 1.331 1.331
- Has Altın Gram 162,82 162,94
- Altın KG-Dolar 42.598 42.604
- Altın KG-Euro 34.866 34.883
- Cumhuriyet Altını 1.080,00 1.090,00
- Tam Altın 1.074,59 1.101,45
- Yarım Altın 519,39 532,80
- Çeyrek Altın 260,51 266,40
ALTIN HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.
Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ALTININ TARİHÇESİ
Tarihte bilinen kayıtlara göre Mısır hükümdarları zamanında MÖ 3200 yıllarında, altın darphanelerde eşit boyda çubuklar halinde çekilerek para olarak kullanıldı. Au Latince Aurum kelimesinden gelmektedir.
Peru'da MÖ 2000 yılına ait altın ziynet eşyaları kalıntılarına rastlanmış olup, Amerika kıtasındaki Aztekler ve İnkaların da altına tutkun oldukları bilinmektedir.
Altına önem veren eski medeniyetler arasında; Yunanları, İranlıları, Makedonyalıları, Asurluları, Sümerleri ve Lidyalıları saymak yerinde olur.
MÖ 550 yıllarında Lidya Kralı Krezos, altını para olarak (sikke) bastırmış ve altının para olarak basılması ile de ticaret artmıştır. Şehirler zenginleşmiş ve dünya yeni bir refah dönemine girmiştir.
İskit ve Sarmatların (MÖ 1000) millî kahramanları konu alan altın toka yapımında ileri oldukları bilinmektedir. Dördüncü ve dokuzuncu yüzyıl aralarında ise altın kase, vazo işçiliğinde en güzel örnekleri vermişlerdir. Bu eserlerden bir kısmı New York, Morgan kolleksiyonunda teşhir edilmektedir.
Türkler Müslümanlığı kabul ettikten sonra altından eşya yapımını azaltmışlardır. Altın eşyayı sadece süs olarak kullanmışlardır.
Çıkarılan yerler: Mersin, Antakya, Niğde, Balıkesir, Kütahya, Bursa, İzmir ve çevresidir. Dünyada ise Yeni Gine'de çıkartılır.
22 OCAK PAZARTESİ DÖVİZ KURLARI
- ABD Doları 3,8173 3,8196
- Euro 4,6643 4,6665
- İngiliz Sterlini 5,2800 5,3020
- Kanada Doları 3,0500 3,0630
- İsviçre Frangı 3,9540 3,9750
- Suudi Riyali 1,0090 1,0200
- 100 Japon Yeni 3,4270 3,4490
- Avustralya Doları 3,0380 3,0600
- Norveç Kronu 0,4842 0,4855
- Danimarka Kronu 0,6248 0,6270
- İsveç Kronu 0,4732 0,4745