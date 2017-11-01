Altın Fed toplantısı öncesi düşüşünü sürdürdü

Spot altın, Salı günü yüzde 0.4 düştükten sonra, yüzde 0.2 daha düşerek, Singapur saati ile 08:41'de ons başına 1,268.75 dolara geriledi. Metal Eylül ayında yüzde 3.2 düştükten sonra Ekim ayında yüzde 0.7 geriledi ve bu yılın ilk üst üste iki aylık düşüşünü gerçekleştirdi.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Ekim ayında yüzde 1.8 yükselerek Donald Trump'ın başkan seçildiği Kasım ayından bu yana en güçlü yükselişini gerçekleştirdikten sonra fazla değişmedi.

Fed fonları faiz (Fed'in gösterge faizi) vadelileri, Fed'in Aralık ayındaki toplantıda faiz artırımına gitme olasılığını yüzde 67 olarak gösteriyor. Bu olasılık Ekim ortasında yüzde 80 civarındaydı. Fed en son Haziran ayında faiz artırımına gitmişti.

Öte yandan, piyasalar ABD Başkanı DOnald Trump'ın Fed başkanını belirlemesini bekliyor. Bu açıklamanın Perşembe günü yapılması bekleniyor. Fed'e ilişkin beklentilerin yanında gözler, Cuma günü açıklanacak olan ABD Ekim ayı taım dışı istihdam verisine de çevrilmiş durumda. Altın destekli exchange traded fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, Bloomberg'in derlediği verilere göre, Salı günü 1.1 ton artarak 2,156.7 tona çıktı.

Diğer değerli metallerden spot gümüş yüzde 0.2 düşerek ons başına 16.6923 dolara inerken, platin yüzde 0.3 yükselişle ons başına 921.68 dolara ve palladyum yüzde 0.2 primle ons başına 985.25 dolara çıktı. Platin-palladyum rasyosu 2001'den bu yana en düşük seviyesine indi.