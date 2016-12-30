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Altın bulundu iddiasının ardından FETÖ çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 20 ton altın bulunduğu iddia edilen mağarada yapılan aramada altın rengine boyanmış 369 adet külçe altın şeklinde imal edilmiş alçı bulundu. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı 4 kişinin, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ikinci sınıf emniyet müdürleri olduğu ortaya çıktı.

Altın bulundu iddiasının ardından FETÖ çıktı
Eklenme: 30 Aralık 2016, 10:07
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Kemer'in Ovacık Mahallesi Mezarlık Dibi Mevkiindeki kanyonda, geçtiğimiz pazar günü 35 yaşındaki Süleyman A. av sırasında cep telefonu ile çektiği bir görüntüyü Antalya Müze Müdürlüğüne gönderdi. Jandarma ekipleri Süleyman A.'nın ifadesine başvururken, Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü yetkilileri de bölgeye özel bir heyet gönderdi.

Kırılarak imha edildi

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kemer Cumhuriyet Savcısı Murat Şahin'in de katıldığı 3 gün süren çalışmalarda Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli işçilerin çıkardığı külçeler, altın olmadığı ortaya çıkınca olay yerinde kırılarak imha edildi. Altın görünümlü külçelerle çekilen video ve fotoğraflarla vatandaşların dolandırılması amaçlandığı ortaya çıktı.

Mağaraya kamera sarkıtarak müşterilere göstermişler

Müze Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan resmi kazı çalışmaları sonucunda mağaranın gizli bir girişinin olduğu belirlendi. Ayrıca girişi duvarla ören şüphelilerin, girişin gözükmemesi için üzerini yaklaşık 3 metre yüksekliğinde toprakla örttüğü tespit edildi. Alçıların olduğu mağaraya başka bir yerden 4 metre kalınlığında kaya tabasını delerek ayrı bir giriş açan şüphelilerin, buradan içeriye kamera sarkıtarak hazırladıkları sahte külçe altınların görüntüsünü satmak için müşterilere gösterdiği tespit edildi.

 
EtiketlerAntalya İl Kültür ve Turizm MüdürlüğüKemer
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