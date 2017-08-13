Altın biriktiren kazanacak

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri altın, Kore gerginliği sonrası yükseliş trendinde. Son 2 ayın zirvesinde olan altının ons fiyatı 1.289 dolara kadar çıkarak 7 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Altın yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 11,25 oranında kazandırdı. Altının gram fiyatı ise 146,9 lira ile 8 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Piyasalarda korku ve paniğin arttığı dönemlerde ilgi gören altın, yeniden talep görüyor. Fiyat hareketlerine bakıldığında altının ons fiyatı 2015’in Kasım ayından bu yana yükselen bir kanal içerisinde hareket ediyor. Diplerin bir önceki dip seviyelerin üzerinde oluşması yükselişi güçlendiriyor. Altın fiyatları en son 2011’in ağustosunda 1.899 seviyesine kadar yükselmiş o tarihten sonra da gerilemeye başlamıştı. Son iki yıldır 1058 seviyesinden başlayan yükselen bir hareket var ve güçlenme eğiliminde. Altının onsu önümüzdeki dönemde 1350 seviyesindeki direncini aşarsa ilk olarak 1.500’e çıkışın da yolunu açmış olacak.



KORKU ENDEKSİ YÜKSELDİ



Perşembe günü 11,11’li seviyelerde olan korku endeksi olarak adlandırılan VIX, Cuma günü 16,17 ile zirveye çıktı. VIX’in tırmanışa geçmesi spekülatörler için de hareket imkânı sağladı. Yüksek volatiliteden yararlananlar kur ve borsalardaki sert dalgalanmaları alım ve satımlarla fırsata çevirdi.



Hisse senetlerinde destek seviyelerinin kırılması ile birlikte otomatik olarak satışlar artarken altında alım yönlü işlemler yoğunlaştı. VIX Endeksi kriz dönemlerinde 40’a kadar yükselirken, gerilimli dönemleri 20 sınırını aşmadan tamamlıyor. VIX’ın tırmanışını devam ettirmesi piyasadaki tansiyonun da yüksek olduğunun göstergesi olacak.



YABANCILAR SATIŞA GEÇTİ



Yabancı yatırımcılar son 2 haftadır hisse senetlerinde satış yapmaya başladı. 28 Temmuz haftasında 12,7 milyar TL’lik satış yapan yabancılar, Ağustos’un ilk haftasında da 35,8 milyar TL’lik satış yaptı. Yabancıların satışları henüz çok düşük. Ancak satışların düşük de olarak devam etmesi ve bir trend oluşturması, pozisyon değişimi olmasa bile bir kâr realizasyonunu gündeme getirebilir. Unutulmamalı ki, yabancıların elinde borsadaki hisse senetlerinin yüzde 65,56’sı bulunuyor.



Bir puanlık alım ve satımları bile halka açık piyasa değeri 71 milyar dolar olan Borsa İstanbul’da sert hareketlerin yaşanmasına neden olabiliyor. Bu nedenle yabancıların haftalık net alım ve satımları ile ve günlük paylarındaki değişim yakından izlemeye devam edilecek.



BORSA ENDEKSİNE BANKA DOPİNGİ



Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi’nin seyrine baktığımızda; hafta içerisinde 110.200 seviyeleri test edildikten sonra 106.963 seviyesinden kapanış gerçekleştiğini görüyoruz. Borsada kâr satışları yaşandığını görüyoruz. Bu kâr satışlarının derinleşmesi beklenmemeli. BIST 100 Endeksi’ni yukarı taşıyan banka hisseleri. Bu hisseler önümüzdeki dönemde çıkışlarını sürdürmeye devam edebilir. Nedeni ise son banka kârlarında artış trendinin sürmesi yönündeki güçlü beklenti. Yerli ve yabancı banka analistleri banka bilançolarının önümüzdeki dönemde bir önceki çeyreğe göre daha iyi bir performans göstermesini bekliyor. Bankalarda alımların devam etmesi borsada kademeli yükselişin devam etmesini sağlayacaktır. Öte yandan Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik kamu bankalarının takipteki alacak satışı yapabilmesi imkânını yeniden düzenledi. Kamu bankalarının Haziran sonu itibarıyla yaklaşık 17,1 milyar TLdüzeyinde takipteki alacağı ve yüzde 2,8 seviyesinde takipteki alacak oranı bulunuyor. Sene başından itibaren yaklaşık 3,8 milyar TL takipteki alacak satan özel bankalarda ise takipteki alacak tutarı 40 milyar TL, takipteki alacak oranı ortalama yüzde 3,4 düzeyinde bulunuyor.



BEKLENTİLER YÜKSEK AMA...



Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatı 4 Ağustos haftasında 161 milyar 146 milyon dolar oldu. 16 Haziranda 165 milyar dolar olan yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatı 3,8 milyar dolar geriledi. Ancak buna rağmen hala yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki dövizmevduatı 160 milyar doların üzerinde. Döviz borcu olan hane halkı ve şirketlerden gelen talep, döviz pozisyonlarının korunmasına neden oluyor. Yerli yatırımcılar kur oynaklığını görerek olası bir dalgalanmada döviz riski almamak için dövizde kalmayı tercih ediyor. Dolar/TL kurunda aşağı doğru bir hareket yaşanabilmesi için dolar/TL kuruna yönelik beklentilerin kırılması gerekiyor. Dolar/TL’deki aşırı yukarı fiyatlamaları satış yönünde değerlendirmeye başlayan yerliler, kurun 3,50’nin altına inmesi halinde düşüş yönündeki beklentilerini koruyabilir. Ancak olası yukarı hareketlerde satış için 3,65 seviyelerini gözleyeceklerdir. Kurda yılbaşından bu yana yaşanan düşüş ve yükselişlerinde ortalama maliyet 3,65 seviyelerinde oluştu. Bu nedenle yukarı çıkışlarda 3,65 seviyesi yurtiçi yerleşik yatırımcılar için satışların yapılabileceği nokta olarak gözüküyor. Gelişmekte olan ülkelere olan sıcak para girişi borsada ve kurda olumlu etkisini hissettirirken olası bir çıkış tedirginliği beraberinde getiriyor. ABD’den gelen veri akışı kurun yukarı hareketlerini sınırlıyor. 3,50 kritik bir destek olarak yatırımcıların takibinde. Aşağı kırılırsa kurda spekülatif hareketlerin arttığını daha aşağı fiyatlarda yeni dengelerin kurulduğunu görebiliriz. Buda 3,40-3,35’lere işaret ediyor.