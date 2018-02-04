THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Altın alacaklar dikkat! İşte çeyrek altının fiyatı...

Altının gramındaki düşüş yatırımcısını biraz üzdü. Peki bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürerken yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor.

04 Şubat 2018 Pazar 14:11
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyrek altının fiyatı...

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu haftasonu da merak edilmeye devam ediyor. Kimisi altın bozdurmak için kimisi de altın almak için 3 Şubat 2018 Cumartesi güncel altın fiyatları için araştırma yapıyorlar. İşte gram altın, çeyrek altın fiyatı...

GRAM ALTIN NE KADAR?

161,63 liradan alınırken, 161,68 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 258,64 liradan alınırken 265,11 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,29’dan alınırken 530,22 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1069,02 liradan alınıp 1085,18 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1031,67 liradan alınırken 1064,69 liradan satılıyor.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 14:11
  1. çeyrek altın ne kadar
  2. Çeyrek altın ne kadar?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet'ten yeni 'Adnan Oktar' açıklaması
    1. Diyanet'ten yeni 'Adnan Oktar'..
    2. Sina Yarımadası'nda bombalı saldırı!
    3. Başbakan Yıldırım kritik bölgede
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da..
    5. Terör destekçisi ABD için harekete..
    6. 'Avrupa'da benden kıdemlisi yok!'
    7. Bakan Zeybekci'den 'Bitcoin' uyarısı
    8. Ordu'da eşini başına odunla vurarak..
    9. Kripto para piyasasında 700 bin lira..
    10. İstanbul'da lodos çatı uçurdu
    11. Başbakan Binali Yıldırım Hatay’da
    12. Türk mühendisler üretti! İnsansız hava..
    13. Şahin: Sosyal politika meselesi çok..
    14. Eşini öldürüp röportaj vermişti! Bugün..
    15. Burseya Dağı’ndaki terk edilmiş..
    16. Teröristlerin bir yalanı daha çürütüldü!
    17. YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı!
    18. Trabzon'da kilise bahçesinde..
    19. TIR'ın dorsesindeki 8 ton cam yola..
    20. İtalya'daki ırkçı saldırgan cezaevine..
    CHP Genel Başkanını seçti
    CHP Genel Başkanını seçti
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!