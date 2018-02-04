Altın alacaklar dikkat! İşte çeyrek altının fiyatı...

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu haftasonu da merak edilmeye devam ediyor. Kimisi altın bozdurmak için kimisi de altın almak için 3 Şubat 2018 Cumartesi güncel altın fiyatları için araştırma yapıyorlar. İşte gram altın, çeyrek altın fiyatı...

GRAM ALTIN NE KADAR?

161,63 liradan alınırken, 161,68 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 258,64 liradan alınırken 265,11 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,29’dan alınırken 530,22 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1069,02 liradan alınıp 1085,18 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1031,67 liradan alınırken 1064,69 liradan satılıyor.