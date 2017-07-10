Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı...

İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da an itibariyle gram altın 140,72 liradan alınırken 140,74 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Dolardaki yükselişin ardından Çeyrek altın 225,03 liradan alınmaya ve 230,66 liradan satılmaya başlandı. Yarım altın ise 450,07 liradan alınırken 461,32 liradan satılmaya başlandı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Çeyrek altın kadar merak edilen Cumhuriyet altını ne kadar sorusu da cevabını buldu. 939,76 liradan alınan Cumhuriyet altını 953,97 liradan satılıyor. Tam ziynet ise 936,30 liradan alınırken 959,75 liradan alıcı buluyor.