Altın alacaklar dikkat! Çeyreğin fiyatı...

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlunun mektuplarının piyasalarda endişeyi artırarak güvenli varlık talebini artırmasıyla, kazançlarını üçüncü güne taşıdı.

Spot piyasada işlem gören altın, TSİ 09.08 itibarıyla yüzde 0.17 artışla ons başına 1,219.07 puan seviyesinden işlem görüyor. Değerli metal geride kalan iki günde yüzde 0.4 yükseliş kaydetti.



Singapur'da Oanda Corp. piyasa stratejisti Jeffrey Halley, “Yatırımcıların, Yellen'ın bugün başlayacak iki günlük Kongre sunumu öncesinde cazip seviyelerden yararlanması büyük bir ihtimal. Altının kısa vadeli yönü Kongre'de Yellen'ın şahin olup olmamasına ve Rusya'nın Trump'ın kampanyasına yardımcı olup olmadığına ilişkin gelişmelere bağlı” dedi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da gram altın 141,63 liradan alınırken, 141,68 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 226,60 liradan alınırken 231,65 liradan satılıyor. Yarım altın da 451,79'dan alınırken 463,29 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 940 liradan alınıp 950 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 906,41 liradan alınırken 923,75 liradan satılıyor.