Altın 9 ayda ilk kez 1.300 doları geçti

Küresel bazda hisse senetlerinde yaşanan düşüş, Beyaz Saray'da Donald Trump'a dair gelişmelerin yatırımcılarda tedirginliğe neden olmasıyla altın fiyatları yılın en yüksek seviyelerini test etti.



Aralık vadeli altının onsu Comex piyasasında 1.303.90 dolara kadar yükseldi.



Trump'ın seçim vaatlerini gerçekleştirememesinin de etkisiyle altın fyatları bu sene %13 yükseldi.



Londra'daki Amalgamated Metal Trading'te analist olan Richard Fu "1.300 dolar kırılınca yukarı yön için alan açılmış olacak" değerlendirmesini yaptı. Analist, İspanya'daki terör saldırısının da altını desteklemiş olabileceğini bildirdi.