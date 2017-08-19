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Altın 9 ayda ilk kez 1.300 doları geçti

Altının ons fiyatı kasım ayındandan beri ilk kez 1.300 doları aştı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 09:13
Altın 9 ayda ilk kez 1.300 doları geçti

Küresel bazda hisse senetlerinde yaşanan düşüş, Beyaz Saray'da Donald Trump'a dair gelişmelerin yatırımcılarda tedirginliğe neden olmasıyla altın fiyatları yılın en yüksek seviyelerini test etti.

Aralık vadeli altının onsu Comex piyasasında 1.303.90 dolara kadar yükseldi.

Trump'ın seçim vaatlerini gerçekleştirememesinin de etkisiyle altın fyatları bu sene %13 yükseldi.

Londra'daki Amalgamated Metal Trading'te analist olan Richard Fu "1.300 dolar kırılınca yukarı yön için alan açılmış olacak" değerlendirmesini yaptı. Analist, İspanya'daki terör saldırısının da altını desteklemiş olabileceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 09:13
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