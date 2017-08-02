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Altepe’den başsavcıya hayırlı olsun ziyareti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Şanlıurfa’dan Bursa’ya tayin olan Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:27
Altepe’den başsavcıya hayırlı olsun ziyareti

Başkan Recep Altepe, Bursa’nın çok güzel ve önemli bir şehir olduğunu söyleyerek, “Bursa’ya inşallah uğurlar getirirsiniz. Bursa, güzel ve önemli bir şehir. Türkiye’nin 4. büyük şehri, ama ekonomide, kültürel birikimde, her alanda 2. şehri ve güçlü bir şehir” dedi.

Bursa’nın kendi meselelerini çözebilen bir şehir olduğunu ifade eden Recep Altepe, “Böyle bir şehirde yaşamak şans, bu şehre hizmet etmek de büyük bir onur. Bu şehirde sizlerle birlikte çalışmak bizim için de büyük bir onur. Geldiğiniz yerlerden güzel hizmetlerinizi duyduk. İnşallah bu güzel hizmetlerinizi Bursa’da da en iyi şekilde yapacağınıza inanıyoruz” diyerek Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’daki çalışmalarını da anlattı.

Başkan Altepe’nin nezaket ziyaretinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Bursa’da görev almanın heyecanını yaşadığını belirterek, “Osmanlı’nın başkenti, evliyalar şehri Bursa’ya gelmek büyük onurdur. Bursa halkına hizmet etmek için elimizden gelen gayreti esirgemeden göstereceğiz. Amacımız insanların sıkıntılarına çare bulmak ve adalete ulaşmalarında etkin olmaktır. Bunu yaparken tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde en güzel hizmeti üretmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:27
  1. Türkiye
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