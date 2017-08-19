Altepe kamp ateşini yaktı

Şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Yiğitali köyünün Gölpınarlar mevkiindeBüyükşehir Belediyespor Kulübü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen kampta çocuklar oryantirink, okçuluk, dağcılık, izcilik, kampçılık, iz sürme, badminton, dağ bisikleti, amatör telsizcilik, binicilik, ilk yardım, afet eğitimi gibi birbirinden önemli ve eğlenceli faaliyetlere katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık ile birlikte izcilik kampını ziyaret etti. Altepe, yarışlarda derece giren izcilere madalyalarını taktı. Bursa ve Türkiye’nin geleceği olan gençlerin en güzel şekilde yetişmesi ve gelişimlerini tamamlaması için belediyenin bütün imkanlarını seferber ettiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe,“Sizler için bu güzel ortamı hazırlıyoruz. Yiğitali’de, güzel ortamda, şehirden, stresten uzak bu doğada güzel bir kamp dönemi geçirdiniz. Sizler de bizler için önemlisiniz. İstiyoruz ki bu nimetlerden sizleri faydalandıralım. Sizleri en güzel şekilde eğitelim. Kendinizi geliştirmeniz, donanımlı olmanız lazım. Çünkü geleceğin liderleri ve yöneticileri sizler olacaksınız” dedi.

Başkan Altepe daha sonra protokol mensupları ve izcilerle birlikte kamp ateşini yaktı.