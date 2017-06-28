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Altay Tankı'nda ihale zamanı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı 6 firmaya ihale açacak. Kazanan firmanın 2020'ye kadar 15 tank üretmesi isteniyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 09:22
Altay Tankı'nda ihale zamanı

Altay tankının prototipini geliştiren Otokar, tankın seri üretime alınması için verdiği teklifin Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından kabul edilmemişti.

Milli tank Altay şimdi çok daha güçlü

"Fiyat başta olmak üzere sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamaması" neden olarak gösterilirken SSM'nin seri üretimi yapacak kuruluşu ihale ile belirleyeceği açıklanmıştı.

İHALEYE 6 FİRMA SINIRI

Altay Ana Muharebe Tankı'nın seri üretimi için harekete geçildi. Buna göre ihaleye 6 firma girebilecek.

2020'DE 15 TANK HEDEFİ

Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın hedefine göre 2020 yılı itibarıyla 15 adet tank üretilecek.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 09:22
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  • tuzcutuzcu1 sa önce
    Sonra ne olacak 15 tank ne zaman 1500 olacak? Yüz yıl falan sürmez değil mi?
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