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Altay tankında flaş gelişme! Tarih netleşti

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, üretilecek milli tankın motorunun da yerli olmasının planlandığını söyledi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:59
Altay tankında flaş gelişme! Tarih netleşti

Türkiye'nin milli tankı Altay, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük bir kara üstünlüğü sağlayacak.

Altay tankının üretimine ilişkin ihale süreci devam ederken, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SERİ ÜRETİM TARİHİ

Bakan Canikli, 2019 sonu 2020 başında seri üretimin başlayacağını söyledi.

MOTOR YERLİ OLACAK

Tankın motorunun da millileştirilmesinin hedeflendiğini belirten Milli Savunma Bakanı, "Şimdi seri ve yerli üretim motor da dahil olmak üzere seri üretim olacak. 2019 sonu 2020 başı. Motor ayrı bir çalışma ama seri üretim o motor kullanılarak yapılacak. Motorun ihalesi ayrı yapılıyor. Tek sorun şu anda motor biliyorsunuz. Motor konusunda da çok cidddi mesafeler alındı" diye konuştu.

3 kilometre atış menzili bulunan Altay tankı, türdeşlerinin çok önünde özelliklere sahip.

İçinde 4 personel bulunan tankın elektronik sistemleri ASELSAN tarafından üretiliyor.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 14:59
  1. Altay
  2. Türkiye
  3. ASELSAN
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
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