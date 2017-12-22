Altay tankında flaş gelişme
Altay tankında kullanılacak Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ihalesine yönelik teklif bugün SSM'ye iletildi.22 Aralık 2017 Cuma 16:44
Tümosan Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) Altay tankında kullanılacak Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ihalesine yönelik teklifini bugün SSM'ye ilettiğini duyurdu.
Tümosan, açıklamayı KAP'a yaptı.
Açıklamada, "Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yayımlanan "GÜÇ GRUBU GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ" Teklife Çağrı Dokümanını 10 Ekim 2017 tarihinde almış ve hazırlıklarını tamamlayarak teklifini 22 Aralık 2017 tarihinde Savunma Sanayi Müsteşarlığına teslim etmiştir" denildi.
BEŞ ŞİRKETTEN DOSYA ALINMIŞTI
SSM Kasım ayında yaptığı açıklamada, söz konusu proje için Tümosan'ın yanı sıra BMC Otomotiv Sanayi, Figes Fizik ve Geometride Bilgisayar Simülasyon Hizmet AŞ, İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve Tusaş Motor Sanayi olmak üzere beş şirketin çağrı dosyası aldığını duyurmuştu.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Karatoygar6 sa önce Ürettiğimiz motorun diğer motorlarla tıpatıp aynı olmaması gerek . Özgün olmalı yoksa telif yeriz anlayacağınız . Yoksa sanayide aynısını yapması çok kolay Okur23 sa önce Efendi ol utanmazlar1 gün önce Hainleryapmıyorgecealem gündüz yiiç yat milleti devletiuyutuluyoryan gel yathepsinden hesap sorulsunsimdiyekadar nedenyapılmadıhesap hesapsoran.Yokmuyaaa Seref1 gün önce Tümosan benim bildiğim Albayrak grubunda Tümosan traktör Albayrak grubu çıkartıyor 14531 gün önce Bu ihalede otokar ve tümosanın yeri kesinlikleolmamalı. Peki neden koç grubu ecdadımızla geçen aylarda alay geçer bir sergiye ev sahipliği yaptı ve bu yaptığı terbiyesiz sergiden dolayı özür dilemek yerine sanat gösterisi diye sahip çıktılar. İkincisi tankın bedelini çok yüksek belirlediler. Tümosanda yıllarca motor yapıcaz diye bu güzel ülkenin çok çok önemli 5 yılını yediler.devletimizin bu iyi gün dıstlarına ekmek vermesine karşıyım Sami Kiper 1 gün önce İnşaAllah hayırlı olur, MaşaAllah Aydın1 gün önce Bu motor işi bu kadar zor mu? Sök leopard motorunu benzerini dök. 2. Dünya savaşında Almanlar, Amerikalılar, Japonlar zırt pırt uçak, tank, top, tüfek icat ediyorlardı. Nedir bu kadar tantana gürültü prosedür... ABDULCABBAR 1 gün önce TÜMOSANERBAKAN HOCANIN KURDUĞU FABRIKA.TÜMOSAN KONYALI İŞ ADAMLARINA SATILMADIKOÇ GURUBUNU DÜŞÜK ÜCRET ILEPEŞKEŞ ÇEKILEN FABRİKA. Hy-hy1 gün önce Lan acele edin....Yoksa o tankın namlusunu münasip bir yerinize yerleştirirler....MaazAllah birde topu ateşleyip ateşlerse ;içinde patlar.... Yeni osmanli1 gün önce Yahu efendiler .biraz cabuk olun