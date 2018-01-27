Altay tankı ihalesi için geri sayım başladı
3 firmanın katılacağı ihalenin ardından 2019 yılında Altay tanklarının seri üretimine geçilecek.27 Ocak 2018 Cumartesi 09:44
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük bir kara üstünlüğü sağlayacak olan milli tank Altay'ın ihalesi için geri sayıma geçildi.
3 FİRMANIN YARIŞI
İki hafta içerisinde ihalesi yapılması planlanan Altay tankları için 3 firma yarışacak.
2019'DA SERİ ÜRETİM
Motoru dahil tamamen yerli olması planlanan tankların 2019 yılından itibaren seri olarak üretileceği ifade edildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Motor ayrı bir çalışma ama seri üretim o motor kullanılarak yapılacak. Motor konusunda ciddi mesafeler alındı" diye konuşmuştu.