Altay Tankı için tarih verildi

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "Altay Tankı ihale süreci 15-20 gün içinde bitecek" dedi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, yerli tankta seri üretimin 2019 yılının ilk çeyreğinde başlayacağını duyurmuştu.

"3 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK"

250'si opsiyonlu olmak üzere 500 adetlik seri üretim için çıkılan ihalede üç teklif alınan Altay Tankı projesinde, Türkiye'nin hedefi ihaleyi maksimum 3 ay içerisinde tamamlamak.