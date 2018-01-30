Altan Tan beraat etti

"Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat eden Tan hakkında, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Kanunu'na muhalefet etmek' ve ‘Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından açılan dava ertelendi.

Savcının esas hakkındaki görüşünü açıklamasının ardından söz hakkı verilen sanık avukatı Mehmet Rauf Çiçek, Altan Tan'ın yazıp imzaladığı savunmasını mahkemeye sundu.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tan hakkında 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Kanunu'na muhalefet etmek ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından açılan davanın ertelenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Tan'ın 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan ise beraatine hükmetti.