''Alt yapılarımız bu vatanın evlatları ile dolu yeter ki güvenelim''

YENİAKİT.COM.TR -Beşiktaş'ın eski futbolcularından Salih Erdoğan,son dönemlerde Beşiktaş'ın büyük paralar karşılığı yaptığı transferleri ve alt yapıya verilen önemi Yeniakit'e değerlendirdi. Salih Erdoğan''İki sene şampiyonluk ardından müthiş bir stat bunlar kolay değil tabi,Fikret Orman’ın sonsuz kredisi vardı bizde bunları yaparken.Fikret Orman, bocalama döneminde geldi.Demirören’den sonra yaptıkları çok güzel bir kredi kazandırdı ama sonrasında etrafında ki bazı insanlar sokak ağzı ile konuşacağım kusura bakmayın,yalakalar ve menajerlerin sözüne gitmeye başladı.Etrafını saran bu kişiler yüzünden borç kat trilyonlara ulaştı, kulüp iflas etmiş durum da, üç branşı aynı anda kapattı. Alt yapı da hocaların maaşlarını iki ayda, üç ayda vermeye başladılar.Bir ara televizyondan izledim sponsorlar sıraya girdi bize destek oluyor dediler böyle bir şey yok aldıkları Pepe’den belli oldu''

''PEPE'YE O KADAR PARA VERDİN FİNAL MI OYNAYACAĞIZ''

35’lik bir Pepe’ye bir ton para verdiler.9,5 milyon Euro'ya transfer oldu .Şimdi soruyorum kendi kendime,’'şimdi final mi oynayacağız, Şampiyonlar Ligi'nde Oynayabilir miyiz bir Pepe’yle! zor yani, Barcelona’sı gibi devler varken .O kadar para verdin insan sorar final oynayabilecek miyiz?Bence oyamayacağız...

''ALT YAPIDAN YETİŞTİRİP SATALIM''

Lyon takımın da yetişmiş bir genç bir adam vardı ,Tolisso 40 Milyon Euro'ya sattı Lyon.yine Lacazette’yi 60 milyon Euro'ya sattı.Doğru iş bu aslında altan yetiştirip satmak. Beşiktaş'ın yapacağı iş bu 35 yaşındaki Pepe'ye vereceği trilyonlara akıl demiyorum , alttan yetiştirip bu gibi oyuncuları oralara satmaya akıl diyorum. Bu iş genç işi zaten kaç tane 35 yaştan sonra oynayan futbolcu var, sahalarda… Yurt dışında emekli olmuşlar yada bize satıyorlar, bizde satın alıyoruz büyük paralar karşılığında...

İKİ SENE ÜÇ SENE ŞAMPİYON OLMA AMA ALTYAPIDAN OYUNCU ÇIKAR

Aldıkları Pepe 35 yaşında Gökhan Gönül 33,Kaleci Tolga Zengin 33,Ricardo Quaresma 33,Dusko Tosic 33, Adriano 33 yaşında takım yaş ortalaması gittikçe yaşlanıyor..Aldıkları oyuncular 32 ile 36 yaş arasından oluşuyor... Gençlere neden güvenmiyorsunuz ki? Senin alt yapın var Fulya’da yetiştirdiğin, orda sabır ve zaman kavramını kullan bir sene, iki sene şampiyon olma, üç sene şampiyon olma,10 tane, 20 profesyonel takıma oyuncu çıkar.

''BİZİM DÖNEMİMİZ DE PARA YOKTU GÖNÜL İŞİ VARDI''

Bende Beşiktaş’tan yetişme bir oyuncuyum.1978- 86 arası Beşiktaş'ın alt yapısından çıktık .Bizim zamanımız da futbolda bu kadar endüstriyel bir durum yoktu gönül işi vardı.Normal paralara oynuyorduk...

AYKUT KOCAMAN'A YAZIKLAR OLSUN

Aykut Kocaman’a,birkaç sözüm olacak röportajlarına denk geldim .Diyor ki;‘’Kampa giderken,genç takımlardan bir tane oyuncu deneyeceğim’’ diyor yazıklar olsun ! Deneme al !.Fenerbahçe’nin alt yapısını herkes biliyor eski, A takımın çalıştığı tesislerin hepsi onlarda orda çok iyi çocuklar var, sende geçlerden geldin deneme al !!!. Ona da kızgınlığım var.

ALT YAPILARIMIZ BU VATANIN EVLATLARI İLE DOLU

Galatasaray’da aynı üç adama üç yüz trilyon para vermesi,Fenerbahçe yine öyle ,Trabzonspor’da öyle kızgınım bu yüzden.Alt yapılara artık dönülmesi lazım, gençlere güvenip yetenekli olanlarını yetiştireceğiz . Fenerbahçe , Galatasaray, Beşiktaş , Bursa , süper ve alt liglerimiz yetiştirecek biz çocuklarımıza güvenelim onlar bu vatanın çocukları bizim yabancı düşmanlığımız yok tabi oralardan alcağız iyi oyuncalar katacağız bünyemize ama gençlere de fırsat vereceğiz Darülacezeye dönmüş bir Beşiktaş gibi değil,Lyon yaptığı gibi hem oynatsın, hem satsın...

Bu üç kulübümüzün alt yapı kapasitesi çok büyük...Türkiye’nin her yerinden ,Galatasaray ,Beşiktaş, Fenerbahçe kulübüne seçmelerine katılan var...Yetenek mi yok ? Kaynıyor yetenek ama zaman ve sabırla o çocuğun yetişmesini bekle ona hizmet et sonra ondan bekle...