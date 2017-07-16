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‘Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’ Artvin’de Başladı

Türkiye Boks Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan ‘Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’ düzenlenen seremoni ile Artvin’de başladı.

16 Temmuz 2017 Pazar 23:10
‘Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’ Artvin’de Başladı

31- 65 kilo arasında 10 kategoride 40 ilden 373 sporcunun katıldığı şampiyonada 42 hakem görev alacak. Toplamda 100 antrenör ve idarecinin de hazır bulunduğu şampiyona 7 gün sürecek olan müsabakaların, Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlenen seremonisine Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü, sporcular, ve vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan seremonide konuşan Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Bahattin Yetim burada yarışan sporcuların Türk Boksunun geleceğini teşkil ettiğini söyledi. Artvin’de böyle bir organizasyon yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Yetim, “Elimizdeki imkanlarla sporcularımızı ve antrenörlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Ben ringe çıkacak bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir organizeyim diliyorum” dedi.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de‘Alt Minikler Türkiye Boks Şampiyonasına’ Artvin olarak en iyi şekilde ev sahipliği yapmak için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi. Kocatepe, “Eğitim ve turizmde geleceğini arayan bir kent olarak siz sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Artvin’de organizasyon yapmayı da öğreniyoruz. Artvin’de spor kültürü oluşturuyoruz. Umut ediyoruz ki sizleri buradan mutlu olarak uğurlarız. Bu organizasyonlar Artvinli gençlerimize de sporu sevdirecektir. İleride dünya ve olimpiyat şampiyonu olacak gençler bu salondaki sporcular arasından çıkacak, herkese başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmalar sonrası başlayan karşılaşmalarda kıyasıya mücadele eden minik boksörler izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 23:10
  1. Türkiye
  2. Artvin
  3. Kocatepe
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